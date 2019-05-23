Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Кремль и хаос
Кремль и хаос
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
ГлавнаяОбществоЖизнь

Начальник Генштаба пояснил ситуацию с опросом военных о переговорах с "ЛДНР"

"ВСУ и я лично от президента никаких указаний не получали".

Начальник Генштаба пояснил ситуацию с опросом военных о переговорах с "ЛДНР"
Руслан Хомчак
Фото: facebook.com/generalpoltorak

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак пояснил ситуацию с опросом среди военнослужащих о возможных переговорах с террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР".

Об этом говорится в его заявлении на странице Генштаба в Фейсбуке.

"Вооруженные Силы Украины и я лично от президента Украины - Верховного Главнокомандующего ВСУ никаких указаний о проведении исследований об отношении военнослужащих к возможным переговоров с так называемыми "ЛНР/ДНР" и Российской Федерацией не получали. Ведь данный вопрос не относится к компетенции Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул Хомчак.

Он также добавил, что 17 мая на совещании руководящего состава ВСУ начальник Генштаба поставил задачу провести анализ данных уже имеющихся социологических исследований относительно поддержки гражданами Украины ведения переговоров с так называемыми "ДНР/ЛНР" с возможными последствиями для Украины.

"Каких-либо других задач, которые касались организации проведения социологического исследования по отношению военнослужащих к возможным переговоров с так называемыми ДНР/ЛНР, руководящим составом ВСУ не ставилось", - отметил Хомчак.

Он также предположил, что некоторыми должностными лицами было искажено содержание поставленной задачи.

"По моему поручению телеграмма соответствующего органа военного управления с провокационным содержанием была отменена и отозвана. По данному факту назначено служебное расследование", - добавил начальник Генштаба.

Напомним, ранее волонтерский фонд "Вернись живым" заявил, что командиры воинских частей в четверг, 23 мая, получили требование провести опрос среди военнослужащих о возможных переговорах с террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР". По информации волонтеров, документ был подписан и вступил в силу 18 мая 2019 года, когда президентом еще был Петр Порошенко, а начальником Генштаба - Виктор Муженко.

В оперативном командовании "Север" по поводу данного распоряжения назначили служебную проверку и подчеркнули, что ВСУ не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также