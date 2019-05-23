Полиция задержала 10 человек по подозрению в попытке рейдерского захвата отеля в Киеве на улице Стеценко. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

22 мая в полицию поступило сообщение, что группа неизвестных людей в балаклавах и шлемах ворвалась на территорию гостинницы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Установлено, что злоумышленников было около 40 человек, они препятствовали нормальной работе комплекса, ограничили вход и выход, нанесли телесные повреждения двум работникам охраны и повредили имущество. А когда на место происшествия прибыли правоохранители, часть из них сбежала, однако десятерых доставили в управление полиции для дачи объяснений", - рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства в качестве записей с видеокамер, которые правонарушители пытались повредить, чтобы скрыть улики своих действий.

Оказалось, что все задержанные - представители частной охранной фирмы, ранее судимые за совершение разных преступлений.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Во время общения со следователями, большинство из них отказались давать объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции (Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких).

Предварительно известно, что они прибыли в гостиницу вместе с якобы новым владельцем помещения. Эта информация проверяется.

"Хотим подчеркнуть: если есть любой спор о праве собственности на здание, его необходимо решать исключительно в правовом поле, а не варварскими методами с избиением работников и повреждением имущества. Все такие попытки рейдерского захвата будут жестко пресекаться", - подчеркнул Ищенко.

Следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса.

В рамках расследования полиция будет устанавливать обстоятельства правонарушения и определять роль каждого задержанного.

Напомним, в Виннице 13 мая несколько сотен вооруженных мужчин захватили консервный завод на улице Дубовецкой, 29. По словам журналиста Андрея Гайдая, который вел трансляцию в фейсбуке, о предстоящем рейдерском захвате завода было известно полиции. На месте происшествия находилось несколько десятков полицейских. Они, по словам активистов, бездействовали.

По словам депутатов областного совета, неизвестных нападавших свозили из Белой Церкви, Киева и Винницы.