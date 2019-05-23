4 компании подали заявки на демонтаж нестабильных конструкций "Укрытия" в Чернобыльской АЭС

4 компании подали заявки на участие в тендере Чернобыльской АЭС на демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие" надчетвертым энергоблоком. Ожидаемая стоимость - 2,547 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Заявки подали: корпорация "Укртрансбуд", компании "Ютем-Инжиниринг", "Менеджмент Энерго" ("Менэрго") и "СК "Укрстроймонтаж". Аукцион назначен на 1 июля.

Срок предоставления услуг - до 20 декабря 2023 года.

"Укрстроймонтаж" уже проводит работы по строительству пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне отчуждения.

Напомним, новый безопасный саркофаг ЧАЭС - защитное арочное сооружение сроком эксплуатации 100 лет над разрушенным в результате аварии энергоблоком №4. Этот объект накрыл собой устаревшее "Укрытие" и стал крупнейшим из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций длиной 165 м, шириной 257 м, высотой 108 м и общим весом 36 тыс. тонн. Строительство объекта началось в апреле 2012 года.

30 ноября 2016 года был завершен первый этап процедуры надвижения (конфайнмента) на старый саркофаг в штатное положение на 4-й энергоблок.

26 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС, ставший причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории.

Для изоляции разрушенного энергоблока в течение 1986 года над ним был построен первый бетонный саркофаг, известный как объект "Укрытие".