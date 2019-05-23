LB.ua ведет трансляцию круглого стола "Роль Президента в утверждении правового государства", организованного Институтом Горшенина совместно с известным правозащитником и общественным деятелем Семёном Глузманом.
Вопросы для обсуждения:
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Роль Президента в утверждении основ современного украинского правового государства.
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Конституционно-правовые пути выхода из сложных политических кризисов.
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Система распределения власти как одно из основных условий развития открытого общества.
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Утверждение и обеспечение прав и свобод человека как главная обязанность государства.
Участники круглого стола:
- Семен ГЛУЗМАН, правозащитник, общественный деятель
- Виктор МУСИЯКА, юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины
- Евгений ГОЛОВАХА, социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины
- Андрей КУЛИКОВ, журналист, телеведущий, медиа-эксперт
- Николай СИРЫЙ, юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины
- Александра ПРИМАЧЕНКО, журналист
- Михаил ЛЕВ, юрист, глава правления ГО «Центр политико-правовых исследований»
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Упоминание в новостях организатора дискуссии - Института Горшенина - является обязательным.