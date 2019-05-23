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Спасатели предупреждают о новых подтоплениях и селевых потоках в западных областях

В Ивано-Франковской области до сих пор подтоплены более 300 домов.

Фото: Пресс-служба ГосЧС

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидировать последствия наводнения в западных областях Украины. По состоянию на утро четверга, 23 мая, подтопленными остаются 345 домохозяйств в пяти областях, сообщила пресс-служба ГосЧС.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Ивано-Франковской области, за прошедшие сутки спасатели совершили более 60 выездов для оказания помощи населения. К восстановительным работам в 17 населенных пунктах привлечены 204 человека и 74 единицы техники, включая вертолет Н225 Super Puma. Спасатели отмечают, что уровень воды постепенно спадает, погибших нет.

Фото: Пресс-служба ГосЧС

По прогнозам Укргидрометеоцентра, сегодня по всей Украине, кроме южных областей, ожидаются сильные дожди с грозами и шквалистый ветер, уровень угрозы - желтый. На Закарпатье прогнозируют повышение уровня воды в реках с выходом на пойму и возможным подтоплением. Кроме того, в местах сильных дождей возможен сход селевых потоков.

Фото: Пресс-служба ГосЧС

На реке Случь (Ровенская область) возможно достижение отметки частичного затопления приусадебных участков, хозяйственных сооружений, отдельных домов в приречных сельских населенных пунктах Сарненского района. На реках бассейнов Прута и Сирет возможен подъем уровня воды на 1-2 метра, на отдельных участках - до 2,5 м. В верховьях и средних течениях рек Закарпатья, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем воды на 0,5 - 1,5 м. Есть опасность подтопления также в нижних течениях Тисы, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), на притоках Днестра в Ивано-Франковской области и других.

Напомним, в начале недели из-за сильных ливней в Ивано-Франковской области были подтоплены более 3 тыс. домохозяйств.

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