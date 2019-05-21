Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Неизвестные заблокировали работу ВККС и окружили здание (обновлено)
Неизвестные заблокировали работу ВККС и окружили здание (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Присяга президента: «было весело». Но не всем
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Гройсман заявил об отставке (документ)
Гройсман заявил об отставке (документ)
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

Непогода обесточила 146 населенных пунктов, подтоплены более 3 тыс. домов

Дожди со шквалистым ветром прошли по западным областям.

Непогода обесточила 146 населенных пунктов, подтоплены более 3 тыс. домов
Фото: uainfo.org

В ночь с 20 на 21 мая в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 146 населенных пунктов в 5 областях. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Во Львовской области обесточены 83 населенных пункта, значительно меньше пострадали Тернопольская (23), Ивано-Франковская (20), Черновицкая области (12). Еще 8 сел обесточены в Житомирской области.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в Ивано-Франковской области из-за интенсивных осадков подтоплены 22 населенных пункта в Надвирнянском, Богородчанском районах и в Калуше - всего около 3 тыс. 240 домохозяйств. Водой частично повреждены 2 моста местного значения, отключены 2 населенных пункта от газоснабжения (всего около 1 тыс. абонентов). Спасатели эвакуировали 60 человек и отбуксировали 10 транспортных средств, в том числе два автобуса с пассажирами. Сейчас проводится откачка воды в г.. Калуш на территории ООО «Карпатнефтехим» и Калушской ТЭЦ.

Для оказания помощи населению привлечено 126 чел. и 26 ед. техники.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также