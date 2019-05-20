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На Донбассе ранен один украинский военный

Боевики совершили три обстрела.

На Донбассе ранен один украинский военный
Фото: Макс Левин

Сегодня в течение дня российские боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил. В результате обстрелов получил ранения один украинский военный, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в районе населенный пунктов Старогнатовка, Водяное и Гнутово.

Потери противника уточняются.

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