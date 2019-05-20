Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
ГлавнаяОбществоЖизнь

Шевченковский суд заочно арестовал Левина, подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Генпрокуратура сможет обратиться в Интерпол для международного розыска подозреваемого.

Шевченковский суд заочно арестовал Левина, подозреваемого в организации убийства Гандзюк
Фото: facebook/Стас Козлюк

Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке.

"Международный розыск одного из организаторов нападения, которое повлекло за собой смерть Екатерины Гандзюк, наконец разблокирован! Следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева сегодня, 20.05.2019 года, вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила она.

Постановление вступит в силу через 5 дней, после чего Генпрокуратуре сможет представить экстрадиционный пакет документов для Национального бюро Интерпола Украины. Это даст Интерполу основания для объявления Левина в международный розыск.

Напомним, по версии следствия Левин был одним из ключевых организаторов нападения. 4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину в причастности к убийству Гандзюк.

Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года в центре Херсона, 4 ноября она скончалась в больнице.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также