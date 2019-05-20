Шевченковский суд заочно арестовал Левина, подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке.

"Международный розыск одного из организаторов нападения, которое повлекло за собой смерть Екатерины Гандзюк, наконец разблокирован! Следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева сегодня, 20.05.2019 года, вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила она.

Постановление вступит в силу через 5 дней, после чего Генпрокуратуре сможет представить экстрадиционный пакет документов для Национального бюро Интерпола Украины. Это даст Интерполу основания для объявления Левина в международный розыск.

Напомним, по версии следствия Левин был одним из ключевых организаторов нападения. 4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину в причастности к убийству Гандзюк.

Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года в центре Херсона, 4 ноября она скончалась в больнице.