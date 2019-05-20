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Прокуратура обжаловала снятие судимости с бывшего нардепа Лозинского

Два дня назад Днепровский суд счел, что бывший чиновник уже отбыл наказание.

Прокуратура обжаловала снятие судимости с бывшего нардепа Лозинского
Фото: tsn.ua

Прокуратура Киева обжаловала снятие Днепровским райсудом столицы судимости за убийство с бывшего нардепа Виктора Лозинского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Иск направлен в Киевский апелляционный суд.

"Во время заседания судом не была должным образом проверена информация о том, каким образом указанное лицо доказало свое исправление. Ходатайство стороны защиты не содержало характеристик с места жительства, работы или из органов, осуществляющих за лицом надзор, относительно его поведения и реального исправления", - сказано в заявлении.

Кроме того, защита не предоставила данных о возмещении причиненного преступлением вреда и документов о поведении Лозинского во время условно-досрочного освобождения, в частности совершение или несовершение новых уголовных преступлений - эти обстоятельства вообще не были рассмотрены и исследованы в судебном заседании.

Напомним, 18 мая Днепровский районный суд Киева досрочно снял судимость с Виктора Лозинского, которого осудили за причастность к убийству жителя села Грушки Валерия Олийныка.

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