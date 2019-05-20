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За инаугурацией на площади Конституции наблюдало около 3 тыс. человек

Никаких нарушений правопорядка зафиксировано не было.

За инаугурацией на площади Конституции наблюдало около 3 тыс. человек
Фото: Анна Стешенко

За процессом инаугурации президента Украины Владимира Зеленского в Мариинском парке на площади Конституции возле Верховной Рады наблюдало около трех тысяч человек. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает "Интерфакс-Украина".

В ходе мероприятия нарушений правопорядка зафиксировано не было.

Напомним, во время проведения инаугурации Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям работала в усиленном режиме. Безопасность обеспечивали около 400 спасателей и 90 единиц техники.

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