За инаугурацией на площади Конституции наблюдало около 3 тыс. человек

Никаких нарушений правопорядка зафиксировано не было.

За процессом инаугурации президента Украины Владимира Зеленского в Мариинском парке на площади Конституции возле Верховной Рады наблюдало около трех тысяч человек. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает "Интерфакс-Украина".

В ходе мероприятия нарушений правопорядка зафиксировано не было.

Напомним, во время проведения инаугурации Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям работала в усиленном режиме. Безопасность обеспечивали около 400 спасателей и 90 единиц техники.