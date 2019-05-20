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Ульяна Супрун не будет подавать в отставку

Она дальше готова проводить реформы в секторе здравоохранения.

Ульяна Супрун не будет подавать в отставку
Фото: Макс Левин

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун собирается продолжать работать на своей должности. Об этом она сообщила агентству "Украинские новости".

"Я остаюсь работать", - сказала Супрун.

По ее словам, после выборов в Верховную Раду, скорее всего будет сформирован новый Кабинет Министров.  Также Супрун подчеркнула, что готова проводить реформы в секторе здравоохранения, поскольку еще нужно много чего изменить.

Напомним, на сегодняшней инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду и предложил Кабмину подать в отставку.  

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Источник: "Украинские новости"
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