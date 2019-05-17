В Украине началась неделя тестирований на ВИЧ и гепатиты В и С

Каждый желающий сможет бесплатно пройти тесты на эти заболевания во всех городах Украины.

В течение недели с 17 по 24 мая украинцы бесплатно смогут пройти тесты на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С. Отмечается, что это можно будет сделать не только у семейного врача, а и в специальных мобильных амбулаториях по всей стране. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Когда и где можно пройти тест в амбулаториях в Киеве:

18.05 - Контрактовая Площадь с 10.00 до 15.00

20.05 - Парк Шевченко с 10.00 до 15.00

21.05 - Студгородок ВДНХ с 10.00 до 15.00

22.05 - Студгородок КПИ с 14.00 до 18.00

23.05 - Мариинский парк с 10.00 до 15.00

Где в других городах Украины можно пройти тест, смотрите по ссылке.

Кроме этого, тест на ВИЧ можно пройти в кабинетах "Доверие", в кабинетах инфекционных заболеваний по месту жительства, в центрах СПИДа, в представительствах Общественных организаций, занимающихся борьбой с ВИЧ / СПИДом .

Процедура тестирования абсолютно бесплатная и быстрая. Время сдачи теста занимает около 15 минут: до 5 минут - подготовка и забор крови из пальца, 10 - ожидания результата.

Перед тестированием можно получить информацию о ВИЧ-инфекции, пути ее передачи, оценить со специалистом свой риск инфицирования ВИЧ и рассмотреть возможности его снижения, получить информацию об организациях, где можно получить другую помощь.

На сайте отмечено, что за 2018 год в Украине год зарегистрировали 18 098 новых случаев ВИЧ-инфекции (в 2017году таких случаев было 18 193). Чаще всего украинцы инфицируются из-за незащищенного секса.

За последние 30 лет от СПИДа умерло около 50 тыс. украинцев.

Всего в мире с ВИЧ живут около 37 млн человек, в Украине - около 200 млн.

Минздрав отмечает, что при раннем выявлении и соответствующей терапии ВИЧ-позитивные люди могут жить полноценной жизнью. Благодаря эффективности государственных закупок через международные организации, Украина полностью обеспечивает лечение всех больных ВИЧ антиретровирусной терапией. Если в 2009 году терапию за государственные средства получали 15 871 человек, то по состоянию на 1 января 2019 - 102 432 человека.

Тест на гепатиты можно пройти у своего семейного врача. Чтобы пройти его вне амбулаторий, нужно также следить за обновлениями информации по ссылке.

Гепатит - заболевание печени воспалительного характера, как правило, вирусного происхождения.

По оценкам экспертов в Украине около 1,5 млн людей живут с вирусом гепатита .На учете состоит 82 тыс. пациентов с гепатитом С и 23 тыс. - с гепатитом В.

Большинство людей не знает о своем статусе, поскольку вирусные гепатиты редко имеют острую форму и перетекают бессимптомно. Большая часть больных узнает о том, что инфицированы, когда болезнь уже значительно повлияла на печень.

Не всем больным с гепатитом В необходимо лечение. Однако все больные должны находиться под контролем врача и регулярно проходить обследования чтобы не пропустить время, когда такое лечение будет нужно.

Гепатит С - излечим. Курс лечения составляет около 3 месяцев. Необходимо принимать только таблетки 1 или 2 раза в день. Эффективность лечения - 90%. Еще 3-4 года назад лечение гепатита С было гораздо сложнее, продолжалось год и более и только 50% пациентов излечивались.

Напомним, в марте 2019 года британские врачи добились ремиссии у пациента с ВИЧ после пересадки костного мозга от донора с мутацией, которая блокирует взаимодействие вируса с рецептором.

ВИЧ, как правило, вызывает неизлечимую болезнь, но небольшая часть людей имеет мутацию в гене CCR5, которая делает ее носителя устойчивым к заражению. Идея использовать эту мутацию в терапевтических целях появилась после истории с "берлинским пациентом", когда 10 лет назад человек с ВИЧ по имени Тимоти Браун вылечился от инфекции после пересадки костного мозга от донора с мутацией.