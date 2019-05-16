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В Ровенской области от укуса змеи пострадал ребенок

Гадюка укусила мальчика во дворе его дома.

В Ровенской области от укуса змеи пострадал ребенок
Фото: livt.net

В Ровенской области ребенка укусила гадюка, когда мальчик играл во дворе. Об этом сообщило областное управление здравоохранения.

Инцидент произошел во вторник, 14 мая. Житель села Садовое, мальчик 2015 года рождения, играл во дворе своего дома. В больницу он попал с отеком и посинением левой ноги. Медики оказали ребенку необходимую помощь и ввели антитоксин против змеиного яда. Ребенка госпитализировали для наблюдения, состояние ребенка стабильное.

В горздраве отметили, что это уже второй случай укуса змеи в этом году - ранее с укусом в больницу обратился пенсионер из Дубровицкого района, необходимости во введении антитоксина не было.

Напомним, по данным Минздрава, в этом году зафиксировано уже пять случаев змеиных укусов. Медики просят жителей не заниматься самолечением, а обращаться за квалифицированной помощью.

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