"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
ГлавнаяОбществоЖизнь

Врача, виновного в смерти роженицы на Закарпатье, приговорили к году тюрьмы и 1,2 млн гривен штрафа

Акушер не признает своей вины и утверждает, что действовал по протоколам.

Врача, виновного в смерти роженицы на Закарпатье, приговорили к году тюрьмы и 1,2 млн гривен штрафа
Фото: runews.su

Тячевский районный суд Закарпатской области приговорил к одному году заключения врача районной больницы, по вине которого во время родов погибла женщина. Медика признали виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Суд признал врача виновным в небрежном отношении к профессиональным обязанностям: принимая роды, врач "допустил у пациентки тяжелую кровопотерю, которая привела к смерти".

Врач и Хустская районная больница солидарно должны выплатить потерпевшим 1,2 млн грн морального ущерба, 45,3 тыс. грн материального ущерба, более 31 тыс. грн ущерба, причиненного смертью матери ее несовершеннолетним детям.

Врача также обязали платить 25% заработной платы на содержание троих детей умершей женщины.

Сейчас приговор еще не вступил в силу. Также неизвестно, подал ли осужденный апелляцию на это решение.

Напомним, трагедия произошла в июле 2017 года, подозреваемый врач - акушер-гинеколог Александр Безручко. С обвинением он категорически не согласился и утверждал, что действовал согласно приказам Минздрава Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также