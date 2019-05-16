В течение трех дней военные будут отрабатывать тактические и огневые задачи по поражению противника.

В Черниговской области на базе общевойскового полигона оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины начались тактические учения с боевой стрельбой частей и подразделений артиллерии.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Отмечается, что военнослужащи в течение трех дней, как днем, так и ночью будут отрабатывать тактические и огневые задачи по поражению противника в различных видах боя.

"Отдельными задачами определяется: преодоление водной преграды, ведение разведки разными способами и ведение контрбатарейной борьбы. Также будут отработаны вопросы по выявлению и уничтожению подразделений противника с применением огневых контуров, которые были удачно апробированы в прошлом году в районе проведения операции Объединенных сил", - сообщили в Минобороны.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Кроме артиллерии к участию в учениях будут привлечены разведывательные подразделения и подразделения оперативного обеспечения.

Фото: mil.gov.ua

Напомним, ранее подразделения ООС на учениях отработали уничтожение морского десанта противника.