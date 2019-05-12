Путин упал на красную дорожку после хоккейного матча
Путин упал на красную дорожку после хоккейного матча
Stratfor проанализировал оружие, которое Кремль демонстрировал на параде 9 мая
Stratfor проанализировал оружие, которое Кремль демонстрировал на параде 9 мая
Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за окружения Зеленского (обновлено)
Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за окружения Зеленского (обновлено)
HBO показал тизер второй серии мини-сериала "Чернобыль"
HBO показал тизер второй серии мини-сериала "Чернобыль"
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку
В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку
У Порошенко отреагировали на видеообращение Зеленского
У Порошенко отреагировали на видеообращение Зеленского
"​Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы из Ковеля и Жмеринки
"​Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы из Ковеля и Жмеринки
Не сотвори себе кумира или Что происходит вокруг УПЦ-КП
Не сотвори себе кумира или Что происходит вокруг УПЦ-КП
ГлавнаяОбществоЖизнь

Украинские военные провели тренировочный захват вражеского судна

Тренировки провели в рамках морских учений.

Украинские военные провели тренировочный захват вражеского судна
Фото: скриншот с видео

Бойцы Морского центра специального назначения Командования Сил специальных операций ВСУ провели тренировку захвата судов в открытом море. Об этом на странице сообщила пресс-служба Генштаба на странице в Facebook.

"В трюмах и на палубе задержали и уничтожили условного противника в условиях ближнего боя", - говорится в сообщении.

Во время тренировок спецназовцы захватили суда и отработали вывод групп воздушным путем с различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах.

Отмечается, что тренировки происходило в рамках учений VBSS (visit, board, search and seizure).

Напомним, 10 мая вертолетная эскадрилья отрабатывала ночные стрельбы на полигоне в Ровно. В учениях участвовали все категории летного и летно-подъемного состава.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также