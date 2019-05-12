Оккупанты глушат сигнал семи украинских радиостанций в Крыму

Сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах на севере Крыма полностью или частично заглушают сигналом российских FM радиостанций. Такие данные после исследований в марте-апреле обнародовала Крымская правозащитная группа.

Наблюдатели тестировали частоты украинских радиостанций, которые имеют разрешение на вещание на территории Северного Крыма: Армия FM, Радио Крым.Реалии, Радио НВ, UA Радио "Луч", Meydan FM, Перец FM, Стильное и RU: Радио "Культура".

"Исходя из результатов мониторинга, можно сделать вывод, что в последнее время оккупационные власти Крыма специально глушит сигнал украинских вещателей, в том числе путем включения российских радиостанций на тех же частотах", - говорится в сообщении организации.

Мониторинг провели в 20 населенных пунктах оккупированного Крыма, которые расположены вблизи пункта пропуска "Чаплинка".

Ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму полностью блокируют 12 украинских сайтов. 28 сайтов заблокированы частично.