В субботу боевики 11 раз открывали огонь, ранены двое бойцов ВСУ

За прошедшие сутки, 11 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник семь раз обстрелял позиции Объединенных сил у населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Пески, Пищевик и Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Золотое-4 и Зайцево.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 11 мая одного оккупанта уничтожено, еще двое - ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: у Крымского и Гнутово.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за эти сутки нет.

Напомним, в субботу вечером сообщалось о двух обстрелах боевиков.