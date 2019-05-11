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Мальчика из Запорожья, которого удерживали в посольстве Дании, вернули маме

Родители заключили соглашение и в дальнейшем совместно будут воспитывать сына.

2-летнего Даниэля Моргенсона, похищенного в Запорожье, которого незаконно удерживали в посольстве Дании, вернули матери.

Об этом сообщает глава МИД Павел Климкин.

"Даниэль с мамой вышли из Посольства Дании и поехали домой. Родители заключили соглашение и в дальнейшем совместно будут воспитывать сына. Благодарен коллегам, особенно моему другу Андерсу Самуельсену, и всем, кто помогал с украинской стороны. Сделали все, чтобы дело решилась как можно менее травматично для ребенка", - написал он в твиттере.

Речь идет о 2-летнем Даниэле Моргенсоне, похищенном в Запорожье. Его родители - украинка Анастасия Малапура и гражданин Дании. Иностранец забрал ребенка во время прогулки и вывез в Киев, где спрятал мальчика в посольстве своей страны.

Похищенный Даниэль, согласно опубликованным матерью документам, родился в Дании, а после переезда в Украину мальчику присвоили украинское гражданство.

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