В Черновицкой области изъяли 26 тонн нелегального спирта

Из него планировали получить 130 тысяч бутылок фальсифицированной водки.

В Черновицкой области правоохранители изъяли из незаконного оборота 26 тонн спирта на сумму в один миллион гривен. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нациполиции в Facebook.

"Из этого спирта планировали получить 130 тысяч бутылок фальсифицированной водки. Таким образом полиции удалось предотвратить попадание на потребительский рынок большого количества фальсифицированной алкогольной продукции", - говорится в сообщении.

Этиловый спирт незаконно переправляли на территорию области через украинско-молдавскую границу из соседней страны небольшими партиями. После пересечения границы спирт доставляли на подпольные производства алкогольной продукции.

По фактам противоправной деятельности проводится досудебное расследование по статьям о незаконном изготовлении, хранении, сбыте или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров.

В целом на территории Черновицкой области в рамках мероприятий по противодействию алкогольному фальсификату в течение трех последних недель сотрудниками управления было изъято из незаконного оборота свыше 86 тонн спирта.

Напомним, ранее в Полтавской области изъяли партию нелегального спирта на 7,3 млн гривен.