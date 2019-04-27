Фото: facebook.com/policebukovyna

27 апреля в результате столкновения трех автомобилей в Черновицкой области пострадали пять человек, среди которых девятилетняя девочка.

Об этом говорится в фейсбуке областной полиции.

Автомобили Volkswagen Golf, ВАЗ-21015 и Peugeot Expert столкнулись возле села Острица Герцаевского района. Сообщение о ДТП поступило на горячую линию "102" в 18:15.

Пострадавших доставили в местную больницу скорой помощи.

Полиция намерена зарегистрировать уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля в Крыму произошло крупное ДТП с пятью погибшими и тремя пострадавшими.