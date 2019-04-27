Филарет: ПЦУ простила Зеленскому шутку о томосе

По его словам, будущий президент уже извинился.

Православная церковь Украины простила Владимиру Зеленскому шутку, в которой он назвал полученный от Вселенского патриархата томос - "термосом". Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил Почетный патриарх ПЦУ Филарет (Денисенко).

Он сообщил, что Зеленский уже извинился за эту шутку.

"Конечно, нельзя называть томос, за который мы боролись более 25 лет, «термосом». Зеленский уже извинился за это. Это оскорбительно для церкви - томос, который имеет для нас большое значение, называть «термосом». Но мы прощаем новоизбранному президенту за эти слова и не обижаемся", - сказал Филарет.

Ранее Филарет заявил о готовности помочь Зеленскому в консолидации проукраинских сил. В своем поздравлении патриарх подчеркнул важность сохранения единства ввиду продолжающейся российской агрессии против Украины.

Напомним, в прошлое воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялся второй тур президентских выборов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей, за его оппонента Владимира Зеленского - 73,22%.

ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля.