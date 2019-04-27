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Путин не исключает встречи с Зеленским

Он собирается обсудить, как закончить "конфликт на юго-востоке Украины".

Путин не исключает встречи с Зеленским
Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не исключает встречи и переговоров с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сказал на пресс-конференции в Пекине, пишет Интерфакс.

"Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины", - сообщил Путин.

"К сожалению, господин Зеленский уже заявил перед выборами, что он не собирается подписывать декрет или указ об амнистии, во-первых, и во-вторых предоставить этим территориям [отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины] особый статус", - добавил российский президент.

"И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений, а как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему "ЛНР" и "ДНР". Я бы с удовольствием задал бы ему эти вопросы, подискутировал бы на эти темы", - сказал президент РФ.

Напомним, после победы в первом туре Владимир Зеленский заявил, что встретится с Путиным после возвращения оккупированных территорий. Он также пообещал поднять вопрос о компенсации за Крым и Донбасс.

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