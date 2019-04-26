​"Говорили о жизни, о стране": Гройсман провел неформальную встречу с Зеленским

"Мы говорили о будущем страны - это самое главное".

Премьер-министр Владимир Гройсман провел неформальную встречу с победившим на выборах Президента Владимиром Зеленским и обсудил с ним жизнь и будущее страны.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер", передают Українськi Новини.

"Мы с Владимиром Александровичем встречались, это была неформальная встреча. Мы говорили о жизни, о стране. Мы говорили о будущем страны - это самое главное",- сказал он.

Комментируя информацию в СМИ и намерениях Зеленского сменить 6 министров, премьер отметил, что Президент может вносить представление на назначение только двух - министра обороны и министра иностранных дел.

Напомним, Зеленский улетел в Турцию на выходные.

Тем временем Зеленский уверен, что ЦИК намеренно затягивает объявление результатов выборов.

ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля.