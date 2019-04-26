​Рада приняла закон об украинском языке
​Рада приняла закон об украинском языке
Рубан покинул территорию Украины (обновлено)
Рубан покинул территорию Украины (обновлено)
Не вір, не бійся, не проси. Або шпаргалка для Зе!команди щодо Росії
Не вір, не бійся, не проси. Або шпаргалка для Зе!команди щодо Росії
Штаб Зеленского представил "военную доктрину"
Штаб Зеленского представил "военную доктрину"
Зеленский сообщил, что улетел на выходные в Турцию
Зеленский сообщил, что улетел на выходные в Турцию
Страна четырех революций
Страна четырех революций
Путин впервые лично прокомментировал результаты выборов в Украине
Путин впервые лично прокомментировал результаты выборов в Украине
Зе-команда. Хто не/є хто?
Зе-команда. Хто не/є хто?
Воевать или сотрудничать: в парламенте размышляют о стратегиях выживания
Воевать или сотрудничать: в парламенте размышляют о стратегиях выживания
ГлавнаяПолитика

​"Говорили о жизни, о стране": Гройсман провел неформальную встречу с Зеленским

"Мы говорили о будущем страны - это самое главное".

​"Говорили о жизни, о стране": Гройсман провел неформальную встречу с Зеленским
Фото: instagram/zelenskiy_official

Премьер-министр Владимир Гройсман провел неформальную встречу с победившим на выборах Президента Владимиром Зеленским и обсудил с ним жизнь и будущее страны.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер", передают Українськi Новини.

"Мы с Владимиром Александровичем встречались, это была неформальная встреча. Мы говорили о жизни, о стране. Мы говорили о будущем страны - это самое главное",- сказал он.

Комментируя информацию в СМИ и намерениях Зеленского сменить 6 министров, премьер отметил, что Президент может вносить представление на назначение только двух - министра обороны и министра иностранных дел.

Напомним, Зеленский улетел в Турцию на выходные.

Тем временем Зеленский уверен, что ЦИК намеренно затягивает объявление результатов выборов.

ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также