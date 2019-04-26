Окружной админсуд Киева открыл производство о запрете топ-чиновникам покидать страну после выборов

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску о запрете чиновникам выезжать за границу. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела. Даты заседаний по делу суд не обнародовал.

Напомним, на прошлой неделе Дубинский обратился в суд с иском о признании противоправной бездеятельность Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины и Администрации Государственной пограничной службы Украины. Он требует запретить топовым чинивникам, в частности, Президенту Петру Порошенко, главе АП Игорю Райнину и депутату Игорю Кононенко покидать Украину в течение года после президентских и парламентских выборов.

Также суд попросили признать противоправной бездеятельность Нацполиции и СБУ по не совершение профилактических действий по предупреждению коррупции и посягательств на экономическую безопасность государства со стороны вышеуказанных лиц.