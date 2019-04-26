Страна четырех революций

Этот его ответ стал сенсацией. С момента, когда он прозвучал в печати и до избрания главой государства Саркози прошло меньше года.

На протяжении «нулевых» будущий президент Франции Николая Саркози дважды занимал пост главы МВД. Оба раза в этой своей ипостаси был весьма влиятельным, «ни первым, но и не вторым» человеком в стране. Было очевидно: вскоре он поборется за «кресло номер один». Вот только открыто сам Саркози об этом – до поры, до времени – не говорил. Журналистам оставались лишь догадки. И вот как-то раз у главного силовика Франции случилось «программное» интервью с представителями сразу нескольких ведущих СМИ. Больше двух часов обсуждали внутреннюю повестку, но под конец журналисты, разумеется, не удержались: «Господин Саркози, все же, как насчет президентства?». «Отвечу вам образно», - начал он. «Я бреюсь с 15 лет. И вот, все эти годы, каждое утро, глядя на себя в зеркало, я думал о том, что обязательно стану Президентом. Каждое утро».

Фото: EPA/UPG

Мы не знаем с какого возраста бритвенным станком пользуется Владимир Зеленский. Но, с высокой долей вероятности, можно предположить: глядя на себя в зеркало по утрам, о президентстве он – даже в последние годы – не помышлял. О съемке новых фильмов, «Лиге смеха» (афиши возле ДК «Октябрьский дворец» свидетельствуют: господин Зеленский все еще заявлен в качестве ведущего мероприятий, намеченных на 23 и 25 мая – впритык к возможной дате инаугурации), «Сватах», гастролях и прочих творческих ивентах – да.

О политике – нет.

Окей, возможно – начиная с лета-осени 2018-го мелькали соображения относительно не/целесообразности участия «Слуги народа» в парламентских. Так, чтобы завести «под купол» энное количество людей, а самому вернуться к любимому делу.

Не более того.

Но судьба распорядилась так, как распорядилась. Волею случая, Владимир Зеленский избран шестым Президентом Украины. И у большинства здравомыслящих людей вокруг, да и – наверняка – у него самого, возникает масса вопросов, общий знаменатель которых прост: какой будет новая система координат и что она принесет.

Разумеется, на сложные вопросы простых ответов не бывает. Так что, анализируя происходящее, попытаемся выделить несколько аспектов, которые кажутся нам наиболее важными.

«Зеленский – это сосуд. От того кто, как и чем будет его наполнять, напрямую зависит его не/успешность»

Я не зря написала про «волю случая». По итогам второго тура Владимир Зеленский получил рекордные 73% голосов. Никто из предшественников столько не набирал. Природа электорального феномена:

- ненависть людей к власти. Тотальная (это – общий тренд);

- голосование не «за» Зеленского, но «против» Петра Порошенко (свыше 60% голосов в общей «копилке» Владимира Александровича);

- «виртуальность» кампании, когда кандидат не занимал четкой позиции по ряду жизненно важных для страны вопросов. Что позволяло каждому «наделять» его желаемыми качествами. Как в детском конструкторе: запчастей много и собрать из них можно что угодно.

Фото: EPA/UPG

Отсюда – вывод: «ядра», «своего» избирателя у Зеленского нет. Поддержка в 73 процента крайне нестабильна, рейтинг неизбежно будет падать, причем очень быстро. Следовательно, первое с чего необходимо начать в должности – такое ядро сформировать. Дабы было на что/кого опираться (как Янукович опирался на «электорат Донбасса»,), чем оперировать в торгах/противостояниях с коллегами по политическому террариуму.

Задача номер два – приобрести субъектность.

Простой пример: сегодня много обсуждают гипотетический роспуск Рады. Или вот звучит призыв к новому Президенту «посадить всех олигархов за стол переговоров и заставить их играть по правилам».

Может ли Владимир Александрович подобное реализовать?

Нет. Пока не станет субъектом. Игроком. Тяжеловесом, с которым вынуждены считаться не из-за названия должности.

До момента инаугурации обязанности главы государства продолжает выполнять Петр Порошенко, за это время Владимиру Зеленскому необходимо определиться с «политикой партии»: назвать имена нового главы АП, СБУ, ГПУ, Минобороны, заявить первые шаги – в условиях воюющей страны тянуть больше некуда. Также важно понять, кого Владимир Александрович уполномочит на роль своего негласного «контактера» с парламентом (или это будут несколько человек). Не\наличие голосов под инициативы нового Президента во многом зависит от того, кто станет их собирать.

«Зеленский – это сосуд. От того кто, как и чем будет его наполнять, напрямую зависит его не/успешность», – говорит один из тяжеловесов нынешнего украинского политикума, который – со своей стороны – потихоньку уже приступил к «наполнению». Полагать, будто сие – прерогатива исключительно Коломойского – высшей степени наивно. И это очень хорошо, поскольку стимулирует межвидовую конкуренцию, которая, как известно, двигатель прогресса. «При желании, должных усилиях и правильном пиар-сопровождении, к осени можно наработать хорошую базу для парламентских выборов».

Собственно, именно парламентские станут главными выборами этого года. Именно они зададут вектор развития страны на годы вперед.

Четвертая революция

Анализ предстоящих парламентских необходимо начать с констатации: структура электорального поля страны существенно изменилась. Если еще перед президентскими ее оценивали как (приблизительно) 38% условного «бело-голубого» электората на 62-64% «демократического», то «казус Зеленского» внес свои коррективы.

Фото: Анна Стешенко

Ведь почему текст называется «Страна четырех революций»?

Украина с момента обретения независимости пережила их четыре.

Первая – студенческая, «на граните», заложившая основы украинской государственности.

Вторая и третья – Оранжевая и Революция Достоинства соответственно. Необходимо признать: Петр Порошенко внес немалую лепту в крушение идеалов, что одной, что другой.

В 2005-м – как фигурант «коррупционного скандала».

С 2014-го – не сумев побороть свое прежнее эго: отказаться от привычки все решать самому, окружая себя «удлинителями рук»; практиковать «схемы» – от проверки чеков в магазинах «Рошен» (сие, увы, не метафора) до покрывания афер государственного масштаба; видеть врага в каждом, кто смел высказаться «против» и так далее.

Были ли позитивы? Безусловно. Однако без разбора негативов далеко не продвинуться – ни пятому Президенту, ни новоизбранному шестому, ни политикуму и украинскому обществу в целом. И это не «пинание лежачего», но прагматичная «работа над ошибками».

Результат – четвертая революция. Как минимум электоральная. Ставшая следствием политики Петра Порошенко (количество голосов «против», конвертировавшееся в «за» Зеленского – прямое подтверждение). Да, обошлось без Майдана, протест вылился в волеизъявление, но ведь и страна поменялась – времена не те, методы тоже.

Очень важно – с точки зрения построения будущего – осознавать: результат Зеленского не случаен, он имеет вполне конкретные причины.

Разумеется, возникает вопрос: есть ли у самого Владимира Александровича риски, погубившие Петра Алексеевича? Риски сугубо личностные.

Фото: www.facebook.com/PinchukArtCentre

Полтора года тому, когда руководителя «95-го квартала» на электоральном горизонте еще не было, но там уже вовсю маячил Святослав Вакарчук, один по-восточному мудрый человек сказал о лидере «Океана Эльзы»: «Слава – артист. Как всякий артист, он привык к аплодисментам, к восторгам. Они его буквально «питают», дают жизненные силы. Политика же – не та дорога, что выстлана аплодисментами. Скорее плевками и проклятиями. Причем сопровождающими с первого дня».

Характеристика эта, хоть и предназначалась – как было сказано – Вакарчуку, идеально «ложится» на Зеленского. Близко знающие его люди констатируют: как всякий человек творческий, Владимир весьма амбициозен, мнителен и раним одновременно. Что вместе порождает гремучую смесь.

Сможет ли он обуздать «внутренних демонов», возвысившись на уровень сперва политика, затем – государственного деятеля (для которого они непозволительны)? Зависит от него самого, никакие «консультанты», «эксперты» и прочая в этом деле не помогут.

Ну а пока, рабочая теория такова: неизвестно еще, является ли миссией Владимира Зеленского самому быть Президентом (длительное время), но она точно состояла в том, чтобы не допустить второго срока Порошенко.

В принципе, с этой точки зрения, с задачей он уже справился.

Террариум демократов-единомышленников

Теперь поговорим о парламентских в контексте «оранжевого» электорального поля. Спектр «предложений» чрезвычайно богат.

Так, о намерении побороться за воспроизводства собственной фракции уже заявила «Солидарность» Петра Порошенко. Сразу после инаугурации – готовятся провести съезд (был анонсирован на вторничной встрече Президента с соратниками), где и осуществить основную реорганизацию. Во-первых, убрать фамилию Петра Алексеевича из названия партии. Во-вторых, определиться с повесткой дня (уже заявлен переход в оппозицию, однако настоящая оппозиция – альтернатива, четкая программа действий, а не просто «баба Яга против»). В третьих – с формальным лидером.

Номинально таковым до сих пор является Виталий Кличко (написавший, сообразно требованиям закона о госслужбе, заявление о сложении с себя полномочий еще три года тому), но он уже не скрывает намерения вести «Удар» на парламентские отдельно. Причем, учитывая, что сам Виталий Владимирович ориентирован на мэрские в 2020-м, список может возглавить его брат Владимир.

А вот Юрия Луценко мы там не увидим – его диалоги о возможном тандеме с Кличко успехом не увенчались и Юрий Витальевич сейчас как бы за скобками: с Порошенко отношения уже испорчены, с Кличко – не сложились, собственной платформы нет, остается разве мажоритарка.

Фото: Макс Требухов

Предполагалось, «фронтменом» президентского крыла мог бы выступить Владимир Гройсман. Довольно подробный разговор на заданную тему у них с Порошенко состоялся в понедельник. В ответ на прямые вопросы Владимир Борисович отвечал, что еще не знает, решение не принял, надо, де, подумать. На раздумья хватило ровно три часа. Спустя которые он вышел в эфир «Свободы слова» на Айситиви и заявил, что в Раду у него своя дорога.

На Банковой долго негодовали).

Возможно, пусть Гройсмана совпадет с линией «Народного фронта. Точнее того, во что он переформатируется. Сегодня в НФ сразу несколько «центров влияния»: Яценюк, Аваков, Турчинов, Парубий. Так, Арсений Петрович и Арсен Борисович вполне могут организовать формирование новой центристкой силы (с Владимиром Борисовичем или без него), Александр Валентинович – консервативной, ориентированной на семейные ценности, Андрею Владимировичу и вовсе торопиться некуда.

Это не значит, что сегодня то или иное решение уже принято – идет обсуждение. Как любит говорить в таких случаях Святослав Вакарчук, «варианты на столе».

Кстати про Вакарчука). Его партийный проект готовится к заявке на парламентские. Причем весьма активно. Каким он будет? Ведь на этом же поле есть еще остатки «Самопомощи», Гриценко, Смешко, разнообразные молодые демократы, еврооптимисты и иже с ними. Все они декларируют готовность к объединению, но каждый – на практике – ведет свою игру. «Стратегия отличий» одних от других не очень ясна – сплошные партии «здравого смысла», «за все хорошее, против всего плохого», тем не менее свою уникальность все они декларируют. Избиратель их рассудит.

Фото: 112

Ну и «Батькивщина» Юлии Тимошенко тоже на этом же поле. И не считаться с ней невозможно.

Бело-голубой реванш: сейчас и на парламентских

Не менее интересные процессы ожидают нас на условно «бело-голубом» поприще. Владимир Зеленский получил абсолютное большинство по всему Юго-востоку. Второй номер – Юрий Бойко.

Несколько более детальный анализ структуры голосования по Одессе, Харькову, Запорожью, Николаеву, Херсону, Днепру свидетельствует: лидер «95-го квартала» буквально «оттянул» на себя симпатиков Юрия Анатольевича моложе 50 лет, а также не слишком «ортодоксально» настроенных. Не факт, конечно, что они к Бойко не вернутся. Ведь «ядра» у Зеленского, как мы помним, нет. И уже первые решения новоизбранного президента вынудят его самоопределяться.

Взять для примера закон о языке, принятый парламентом в четверг. Его отмена – очевидное требование части «бело-голубых» симпатиков Зе. Но другая половина общества настроена довольно категорично. Как резонно заметил один из депутатов большинства: «Вспомни, в какой обстановке ратифицировали «Харьковские соглашения». Начинать каденцию с подобной конфронтации – самоубийство».

Пойти в суды? Но подобный сценарий также чреват обструкцией.

С другой стороны, если этого не сделать – часть Юго-востока не поймет и не простит. Уж Юрий Анатольевич – как основной на этом поле конкурент – постарается объяснить людям почему подобное не стоит «спускать».

Фото: Макс Левин

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенные факторы, можно смело утверждать: по состоянию на сегодня Юрий Бойко является главным фаворитом осенней парламентской кампании.

Да, возможно ситуация несколько видоизменится, но кардинально – нет. Таким образом, вероятность бело-голубого реванша в октябре не просто высока, а очень высока.

И это, кстати, одна из логичных закономерностей четвертой революции. Вспомните: после крушения идеалов второй, Виктор Янукович завел в Раду рекордные 180 с чем-то человек, потом стал премьер-министром, а в 2010-м избрался Президентом. Чем закончилось, мы помним – Революцией Достоинства.

Сегодня тенденции складываются подобным образом. За что «спасибо» отчасти можно сказать и Петру Алексеевичу.

Парадокс? Вовсе нет.

Вспомните: год тому назад главным оппонентом Банковой считалась Юлия Тимошенко, Юрий Бойко – наиболее выгодным спарринг-партнером для второго тура. В АП это особо не скрывали, не отрицали, а давняя дружа гаранта с Сергеем Левочкиным делала все еще более очевидным. Не то, чтобы Юрию Бойко помогали, нет, но и мешать не мешали.

А когда спохватились, было уже поздно.

Во-первых, появился Зеленский, «оттянувший», как было сказано, часть бело-голубых голосов.

Во-вторых, в следствие раскола ОБ свою часть электорального поля окучил Александр Вилкул.

Если бы не эти два фактора и кандидат от ОБ был единым, вполне вероятно, первоначальный план Банковой бы сработал и сегодня мы б имели иные результаты второго тура.

Весьма любопытно – под этим углом – рассмотреть результаты выборов в Одессе и Харькове.

И там и там ставка осуществлялась на авторитетных мэров и мажоритарщиков, соцвыплаты, «админресурс с человеческим лицом». И там, и там «нижнюю планку» результата ставили на уровне 14-15 процентов. В итоге, по итогам первого тура, Одесса показала 9, Харьков – 8.

Фото: EPA/UPG

Результаты второго тура и вовсе разгромны.

Почему так произошло? Каковы истинные причины провала слогана «Армия. Язык. Вера» на половине территории страны – разгильдяйство или сознательный саботаж. Ну и главное: какие выводы из этого следуют? Об этом поговорим подробнее уже в следующем тексте – после праздников.