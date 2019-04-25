В оккупации Крыма участвовал 519-й дивизион кораблей-разведчиков ВС РФ, - InformNapalm

В 2017 году один из кораблей дивизиона затонул после столкновения с судном-скотовозом.

В аннексии украинского Крыма принимал участие 519-й отдельный дивизион разведывательных кораблей Черноморского флота Российской Федерации, который дислоцирован во временно оккупированном Севастополе (в/ч 53189).

Доказательства этому собрали волонтеры международного сообщества InformNapalm.

Фото: informnapalm.org

Однако в перечне подразделений ВС РФ и кораблей ЧФ России, причастных к захвату Крыма, обнародованном военной прокуратурой Украины, он в настоящее время отсутствует.

По данным сообщества, российский военнослужащий Кащеев Константин Константинович в своем профиле “Вконтакте” опубликовал фото медали за оккупацию Крыма и наградного удостоверения к ней. На основе данных профиля российского военного преступника Кащеева установлены дата и место его рождения, образование, время призыва на воинскую службу, личный номер военнослужащего.

Фото: informnapalm.org

Фото: informnapalm.org

То, что служил Кащеев именно на "Лимане", также подтверждается информацией из профиля его сослуживца Владислава Муратова, который указал на своей странице место службы. В фотоальбоме Муратова хватает фотографий периода службы, на некоторых из них волонтеры идентифицировали Кащеева.

Фото: informnapalm.org

Фото: informnapalm.org

В состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей входят средние разведывательные корабли (СРК) "Иван Хурс", "Приазовье", "Экватор", "Кильдин". До апреля 2017 года входил и средний разведывательный корабль "Лиман", который 27 апреля столкнулся со скотовозом Yozarsif-H, шедший под флагом Республики Того (Африка) и затонул. СРК "Лиман" был оснащен секретной аппаратурой, которую пришлось уничтожить.

"Думская" со ссылкой на собственные источники в Севастополе сообщала о том, что в момент столкновения офицерский состав, вахтенный офицер и командир корабля находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, на главном командном пункте были только неопытные матросы. После столкновения вода начала заливать машинное отделение, и корабль начал тонуть. Российские моряки перебрались на борт скотовоза, а "Лиман" пошел ко дну.

Несколько месяцев до этого, в феврале 2017 года, СРК “Лиман” следил за военно-морскими учениями НАТО “Морской щит" в Черном море. В учениях принимала участие и Украина.

Волонтеры обращаются к правоохранителям с просьбой воспринимать расследование как сообщение о преступлении, совершенном против Украины.