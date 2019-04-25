Литва предложила Зеленскому помощь в борьбе с коррупцией

В четверг, 25 апреля, состоялась встреча победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом.
Об этом говорится в заявлении на странице команды Зеленского в Facebook.
Сообщается, что накануне Линкявичус поздравил Зеленского с победой и предложил помощь во внедрении реформ в Украине в сферах борьбы с коррупцией и правоохранительной системе.
Министр иностранных дел Литвы отметил, что Запад особенно внимательно следит за борьбой с коррупцией в Украине.
"Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение противоречит обязательствам Украины перед Евросоюзом", - сказал Линкявичус.