Путін, зупинись

Поки Україна очікує на перші впевнені кроки новообраного Президента, "масковській" правитель пішов у наступ. Ні, слава Богу! Не на фронті. Але це поки.

Фото: EPA/UPG

Він, дочекавшись «міжвладного штилю» (це коли - старі вже не можуть, а нові ще не можуть) запустив механізм анексії окупованих територій на Донбасі, першим етапом якого і стала роздача паспортів РФ громадянам ЛДНР.

Врешті решт, сталося те, про що багато хто попереджав перед другим туром голосування.

Навіщо Путіну анексія окупованих територій? - запитаєте ви.

Та тому, що Москва програла війну в Сирії.

А як вчить Сунь-Цзи: хто веде дві війни одночасно, той програє обидві.

Тож аби не програти війну і в Україні, Путіну потрібно зупинити війну на Донбасі, і бажано не втративши вже завойованого.

А це можливо лише анексувавши окуповані території та перевівши боротьбу з окопів на міжнародно-дипломатичну арену, де вона, в принципі, теж програна, але не до кінця.

Тим паче, що алгоритм анексії Криму вже апробований.

Тож другим етапом буде фейковий референдум «про самовизначення» та «челобитная о спасении народа руцкого».

Ну і десь на жовтень 19-го заплановане рішення Госдуми о «воссоединении земель руцких»!

Занавес.

На виході: внутрішнього конфлікту в Україні вже немає, а є міждержавний територіальний конфлікт між без’ядерною Україною та ядерною Росією.

Всі розмови про якусь миротворчу місію ООН закінчено.

На Донбасі Збройні сили України залишаються сам на сам із збройними силами РФ з загрозою початку повномасштабної війни.

Вони готові, а ми готові? Чи готовий світ до такого сценарію?

Очікую від новообраного Президента України, замість «заміток» про військову доктрину, чіткі та зрозумілі меседжі про наші подальші заходи проти агресивних дій Кремля, ну або хоча б сакраментальне «ПУТИН, АСТАНАВИСЬ!».