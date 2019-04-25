Путін, зупинись

Він, дочекавшись «міжвладного штилю» (це коли - старі вже не можуть, а нові ще не можуть) запустив механізм анексії окупованих територій на Донбасі, першим етапом якого і стала роздача паспортів РФ громадянам ЛДНР.
Операция «паспортизация»: что стоит за намерением Кремля раздать российское гражданство жителям ОРДЛО
Врешті решт, сталося те, про що багато хто попереджав перед другим туром голосування.
Навіщо Путіну анексія окупованих територій? - запитаєте ви.
Та тому, що Москва програла війну в Сирії.
А як вчить Сунь-Цзи: хто веде дві війни одночасно, той програє обидві.
Тож аби не програти війну і в Україні, Путіну потрібно зупинити війну на Донбасі, і бажано не втративши вже завойованого.
А це можливо лише анексувавши окуповані території та перевівши боротьбу з окопів на міжнародно-дипломатичну арену, де вона, в принципі, теж програна, але не до кінця.
Тим паче, що алгоритм анексії Криму вже апробований.
Тож другим етапом буде фейковий референдум «про самовизначення» та «челобитная о спасении народа руцкого».
Ну і десь на жовтень 19-го заплановане рішення Госдуми о «воссоединении земель руцких»!
Занавес.
На виході: внутрішнього конфлікту в Україні вже немає, а є міждержавний територіальний конфлікт між без’ядерною Україною та ядерною Росією.
Всі розмови про якусь миротворчу місію ООН закінчено.
На Донбасі Збройні сили України залишаються сам на сам із збройними силами РФ з загрозою початку повномасштабної війни.
Вони готові, а ми готові? Чи готовий світ до такого сценарію?
Очікую від новообраного Президента України, замість «заміток» про військову доктрину, чіткі та зрозумілі меседжі про наші подальші заходи проти агресивних дій Кремля, ну або хоча б сакраментальне «ПУТИН, АСТАНАВИСЬ!».