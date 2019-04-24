Второй тур украинских выборов: начало нового этапа политической борьбы

Второй тур выборов Президента Украины ознаменовал «озеленение» политического ландшафта страны и повторно отобразил тенденцию увеличения протестных настроений общественности. За короткий промежуток времени после первого дня голосования, Петро Порошенко не сумел эффективно использовать ограниченный арсенал влияния на процесс волеизъявления. Более того, ошибочные решения технологов избирательной кампании гаранта обнулили возможности сокращения отрыва от Владимира Зеленского. Вместо конкурентной борьбы за президентской кресло Порошенко получил ошеломляющий разгром. Несомненно, поражение таких масштабов нанесло существенный удар по нему как политической фигуре, оставляя из позитива только хорошие результаты анализов и надежду на реванш на парламентских выборах.

Тем временем настоящая политическая борьба за власть переключилась с избирательных участков в кулуары Верховной Рады. Стремительно взобравшись на президентский пост (пока не официально), Зеленский столкнулся с проблемой отсутствия лояльной к нему парламентской коалиции и необходимостью вести диалог со «старой политической системой», которой был брошен вызовы в рамках его президентской кампании. Несмотря на сложность ситуации, команда слуги народа имеет несколько вариантов действий, одно из которых подразумевают попытку инициировать досрочные выборы.

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Данный сценарий стал наиболее обсуждаемым в последние дни. В чем его суть и правовые основания? Получив большую электоральную поддержку, Зеленский может попытаться использовать существующий протестный импульс для окончательной перезагрузки органов власти. Большой рейтинг нового президента позволит провести в Парламент по разным подсчетам 25-30% депутатов и предоставит возможность политсиле «Слуга народа» возглавить коалиционные переговоры в новом созыве. Для реализации плана команда Зе может использовать иск народного депутата Андрея Деркача в Киевский окружной административный суд. Рассматривая пассивность Верховной Рады при поиске полноценной кандидатуры на министра здравоохранения, суд обязал законодательный орган информировать до 12 марта 2019 года по наличию коалиции и ее именного состава по состоянию на 28 февраля 2019 года. Поскольку ответ не последовал, бездействия Аппарата ВР Украины можно интерпретировать как отсутствие коалиции, что дает Президенту основания для роспуска Парламента. Дедлайн такого решения 27 мая 2019 года, поскольку в соответствии со статьей 90 Конституции Украины досрочное прекращение полномочий ВР Украины не возможно в последние шесть месяцев до момента присяги нового созыва, которая в случае соблюдения сроков должна состояться 27 ноября 2019 года.

За временные рамки как за спасательную соломинку цепляются депутаты, не желающие досрочного окончания их каденции. Допустимым путем их самосохранения может служить затягивание торжественной присяги нового Президента до 28 мая и далее (максимум 30 дней со дня публикации результатов выборов в «Урядовом курьере» и «Голосе Украины»). По всей видимости, огромное желание не допустить сценарий досрочных выборов испытывает спикер ВР Андрей Парубий, считающийся приближенным к Порошенко. Несмотря на это, депутат группы «Видродження» (связывают с Коломойским) Валерий Писаренко начал кампанию по сбору подписей для отзыва главного парламентского спикера. Вероятно днепропетровский олигарх рассчитывает на быструю инаугурацию Зеленского и досрочный выборы.

Хотя в экспертной среде популярно мнение о готовности пятого по счету Президента согласиться с роспуском Парламента, с целью материализовать свою электоральную поддержку в 12-15% депутатских кресел и статус главной оппозиции, сценарий досрочного голосования несет для него несколько проблемных аспектов.

Во-первых, результат БПП может не оправдать ожиданий. Существенную часть националистического электората, вероятно, отберет «Свобода» и другие силы играющие на этом поле. По мажоритарным округам (если избирательная система останется без изменений) сторонники Порошенко могут среагировать на новые тренды и дистанцироваться от бывшего лидера.

Во-вторых, быстрые выборы не гарантируют сохранение монолитности команды президента, на которой он демонстративно и специально акцентировал внимание во время своей последней речи. Разгромное поражение на президентских выборах способно отвернуть от Порошенко блок Виталия Кличко «Удар». Премьер-Министр Украины Владимир Гройсман также намекнул о возможности запуска нового политического проекта под его патронатом.

Гройсман о новом Президенте, взаимодействии с Кабмином и новых ценах на газ

В-третьих, в случае прогнозируемой победы политсилы «Слуга народа» и формирования коалиции лояльной к новому президенту (возможно даже с Юлией Тимошенко как ситуативным партнером), Порошенко еще быстрее потеряет рычаги влияния в Парламенте и в Правительстве страны. При этом, Зеленский проведет на ключевые должности, в первую очередь Генерального прокурора, неудобных для Петра Алексеевича фигур.

В-четвертых, гипотетический расчет на получение депутатского мандата как предохранителя от политических либо анонсированных Зеленским юридических преследований не оправдает себя. Обещания команды Зе и запрос общества совпадают в вопросе снятия депутатской неприкосновенности, что и должно быть реализовано в скором будущем.

Таким образом, при негативном стечении обстоятельств, сценарий досрочных выборов не спасет БПП от раскола и заставит Порошенко в экстренном порядке переформатировать команду. Для этого у него есть довольно таки ограниченные возможности. Слухи о привлечении Святослава Вакарчука пока не нашли подтверждения. Да и потенциальный эффект от использования известного певца имеет сомнительные перспективы. Ранние парламентские выборы могут усугубить хрупкое положения Порошенко и угрожают окончательным политическим фиаско.

Не исключено, что более перспективным вариантом для Порошенко служит удержание нынешних конфигураций Верховной Рады и подготовка уже к плановым выборам 27 октября 2019 года. В таком сценарии он попытается использовать свой парламентский ресурс для максимального усложнения первых месяцев президентства Зеленского в надежде на падение его рейтингов к середине осени. Пока команда Зе будет работать над созданием ситуативного большинства для поддержки главных президентских инициатив, опираясь в большей мере на депутатов приближенных к Игорю Коломойскому, Порошенко приложит все усилия для эскалации противостояния между Президентом и Парламентом.

По слухам, в окружении Зеленского готовы к развитию ситуации подобным образом. Допустимой стратегией действий в этом случае будет продолжение активной информационной кампании с целью дискредитации Верховный Рады как инструмента сдерживания качественных преобразований и реформ. Зеленский может спокойно подавать анонсированные законопроекты о прямой демократии, импичменте президента и прочее на рассмотрение Парламенты, также как и кандидатуры на важные должности Генпрокурора, Министров обороны и иностранных дел, Главы СБУ. В случае блокировки их депутатским корпусом, команда Зе начнет подогревать общественные настроения с целью мобилизации электората под октябрьские выборы. Параллельно Президент может начать активное формирование внешней повестки, организовывать встречи с мировыми лидерами и заручаться их поддержкой в вопросе реализации реформаторских планов команды Зеленского.

Если же «слугам народа» удастся заручиться поддержкой временного большинства в случае поддержки Коломойского, Тимошенко, Авакова или негласных компромиссов с Гройсманом, Зеленский может обзавестись своими министрами в правительстве и частично продвинуться в имплементации пунктов своей не донка открытой программы. Верховная Рада просуществует в таком режим до выборов, продолжая быть местом баталий между жаждущим реванша Порошенко, желающим усилить свои позиции Зеленским и другими влиятельными акторами, стремящимся увеличить свое присутствие в Парламенте нового созыва.

В случае транзитного шестимесячного периода или досрочных выборов, парламентская избирательная кампания будет иметь ключевое значения для дальнейшего формирования украинской политической повести. Опытные игроки старой системы попытаются минимизировать роль института президентства в стране для закрепления основных полномочий в руках Парламента и нового Правительства. Не исключено, что каденция Зеленского ознаменует тренд окончательной утери значения должности Президента для политической модели страны и постепенно позиция Главы правительства станет ключевой для исполнительной власти. Таким образом, вся политическая борьба в Украине еще впереди. Ждем новой серии.