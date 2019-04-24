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Ґаджетам наперекір: турнір BeyBlade зібрав у трьох містах понад 1500 дітей

Минулих вихідних понад півтори тисячі дітей Приірпіння прийшли і приїхали на Великий турнір BeyBlade-2019. Змагання відбулися одразу у трьох містах. Найбільше учасників було в Ірпені: на Центральній площі змагалися 743 блейдери. Міський стадіон у Боярці зібрав 438 гравців, а центр Вишневого – 390. Таким чином у нас відбувся найбільший в Україні турнір BeyBlade.

Фото: надано Володимиром Карплюком

Загалом до фіналу дійшли 48 гравців – їх було по 16 у кожному місті. А чемпіонами стали Дмитро Куц в Ірпені; Артем Пушкарьов у Боярці і Тимофій Кнороз у Вишневому. Щиро вітаю переможців і кожного учасника, який сміливо приєднався до турніру!

Лідери гонки отримали найновіші набори для гри Beyblade Gatinko Battle Set Takara Tomy (два блейди, арена та лаунчери). Подарунок отримав і кожен із фіналістів: найновішу іграшку Cho Z Beyblade Takara Tomy й лаунчер.

Але наш турнір BeyBlade - це історія не про перемоги чи поразки. Це історія про те, як можна відволікти дітей від планшетів і телефонів. BeyBlade - це гра «очі в очі», така, як колись були в нашому дитинстві. На мою думку, нашим дітям потрібно побільше таких розваг – на вулиці, з друзями, а не тільки зі скляними екранами. Нам вдалося зібрати дітей разом, створити додаткову можливість для їхнього самовираження, для того, щоб вони познайомилися між собою, поспілкувалися, подружилися. Саме тому мені ця гра подобається: вона хоча б частково допомагає вирішити проблему «цифрового покоління».

Разом з дітьми до гри активно долучаються й батьки. Наприклад, Сергій Лук'яненко з міста Ірпінь вперше в житті прийшов з сином Павлом на такі змагання. У Павла вже є понад 40 бойових конструкцій і він збирається розширювати колекцію. Оксана Рошка разом із сином приїхали до Ірпеня з Бородянки, аби вперше спробувати себе в «іграшкових» боях.

Фото: надано Володимиром Карплюком

Гра BeyBlade в останні роки набула великої популярності серед дітей і підлітків усього світу. Головний її атрибут – однойменна іграшка (іноді її назву скорочують до «бей» або «блейд»), схожа на традиційну дзиґу. Її автор - японець Такао Аокі. Перші бейблейди почала виготовляти японська компанія «Takara Tomy» у 1999 році.

У комплект для гри, окрім, власне, бейблейдів, входить також пусковий механізм (лаунчер), який розкручує дзиґу, та спеціальний ринг-арена для блейд-битв – Бейстадіум.

BeyBlade-турніри відбуваються у багатьох країнах. І я радий, що українські діти також мають можливість долучатися до світових ігрових трендів.

Володимир Карплюк Володимир Карплюк , Голова політичної партії «Нові обличчя»
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