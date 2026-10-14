У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень

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У Папи Лева II діагностували поширену форму раку легень.

Про це пише Reuters.

У Папи Лева II діагностували рак легенів після того, як хірурги видалили частину його правої легені, повідомив Ватикан.

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У бюлетені йдеться, що у Папи Римського є аденокарцинома легень, поширена форма раку, і аналізи тканин, проведені під час операції, підтвердили підозри лікарів, отримані під час попередніх обстежень.

14 жовтня понтифіка госпіталізували до римської лікарні для проведення операції з видалення новоутворення, яке лікарі виявили під час нещодавнього планового медичного огляду.

Лікарі повідомили, що процедура тривала близько 90 хвилин і пройшла успішно, без ускладнень.

Відомо, що після операції, 71-річний Папа прийшов до тями, а пізніше повернувся до своєї лікарняної палати, де відпочивав.

Ватикан раніше цього тижня заявив, що очікується, що він залишатиметься в лікарні близько тижня, а всі публічні заходи скасовані до 20 жовтня.