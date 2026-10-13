​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ГоловнаСвіт

Парламент Угорщини скасував закони про "пропаганду ЛГБТ", ухвалені за правління Орбана

Прем’єр-міністр Мадяр заявив, що подібне формулювання захищає дітей краще, ніж схвалене при Орбані.

Парламент Угорщини скасував закони про "пропаганду ЛГБТ", ухвалені за правління Орбана
Фото: EPA/UPG

Парламент Угорщини проголосував за виключення положень, що обмежують права представників ЛГБТ+, із ухваленого за правління Віктора Орбана у 2021 році закону про захист дітей.

Про це повідомляє "Радіо Свобода"

На підтримку змін голосували 139 депутатів, проти висловився 51.

Реклама

У попередній версії законопроєкту заборонялася так звана "пропаганда ЛГБТ", а також "зміни статі" для осіб віком до 18 років. Законодавство дозволяло владі, зокрема, забороняти проведення ЛГБТ-парадів.

У новій версії документа йдеться про те, що діти мають бути захищені від матеріалів, які можуть завдати істотної шкоди їхньому розвитку, без згадки про ЛГБТ. Прем’єр-міністр Петер Мадяр заявив, що подібне формулювання захищає дітей краще, ніж схвалене при Орбані.

Євросоюз привітав рішення угорських депутатів. Раніше суд ЄС визнав ухвалений в Угорщині закон таким, що суперечить європейським нормам. 

Контекст

Закони, що обмежують права ЛГБТ, були ухвалені в Угорщині у 2021 році з ініціативи владної партії прем’єр-міністра Віктора Орбана. У 2025 році законодавство додатково посилили, внаслідок чого під заборону потрапило, зокрема, проведення ЛГБТ-прайдів. Проте прайд у Будапешті відбувся без узгодження з владою.

У 2025 році угорський парламент ухвалив спрямовані проти ЛГБТ-спільноти зміни до Конституції

У квітні 2026 року суд ЄС постановив, що Угорщина має скасувати закони щодо "пропаганди ЛГБТ".

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies