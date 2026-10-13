Парламент Угорщини скасував закони про "пропаганду ЛГБТ", ухвалені за правління Орбана

Прем’єр-міністр Мадяр заявив, що подібне формулювання захищає дітей краще, ніж схвалене при Орбані.

Парламент Угорщини проголосував за виключення положень, що обмежують права представників ЛГБТ+, із ухваленого за правління Віктора Орбана у 2021 році закону про захист дітей.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На підтримку змін голосували 139 депутатів, проти висловився 51.

Реклама

У попередній версії законопроєкту заборонялася так звана "пропаганда ЛГБТ", а також "зміни статі" для осіб віком до 18 років. Законодавство дозволяло владі, зокрема, забороняти проведення ЛГБТ-парадів.

У новій версії документа йдеться про те, що діти мають бути захищені від матеріалів, які можуть завдати істотної шкоди їхньому розвитку, без згадки про ЛГБТ. Прем’єр-міністр Петер Мадяр заявив, що подібне формулювання захищає дітей краще, ніж схвалене при Орбані.

Євросоюз привітав рішення угорських депутатів. Раніше суд ЄС визнав ухвалений в Угорщині закон таким, що суперечить європейським нормам.

Контекст

Закони, що обмежують права ЛГБТ, були ухвалені в Угорщині у 2021 році з ініціативи владної партії прем’єр-міністра Віктора Орбана. У 2025 році законодавство додатково посилили, внаслідок чого під заборону потрапило, зокрема, проведення ЛГБТ-прайдів. Проте прайд у Будапешті відбувся без узгодження з владою.

У 2025 році угорський парламент ухвалив спрямовані проти ЛГБТ-спільноти зміни до Конституції.

У квітні 2026 року суд ЄС постановив, що Угорщина має скасувати закони щодо "пропаганди ЛГБТ".