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Колишній президент ДР Конго Кабіла приєднався до повстанців M23 і очолить новий рух

Об'єднання отримало назву “Фронт за відновлення нації” (FRN), його представили як “військово-політичну” структуру.

Колишній президент ДР Конго Кабіла приєднався до повстанців M23 і очолить новий рух
Жозеф Кабіла у Гомі
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Демократичної Республіки Конго Жозеф Кабіла долучився до збройного угруповання M23, яке підтримує Руанда, і очолив нове об'єднання, повідомляє France24.

Про союз оголосили на спільній пресконференції в резиденції Кабіли в місті Гома – великому центрі східного Конго, багатого на корисні копалини. M23 контролює Гому з січня 2025 року.

Об'єднання отримало назву “Фронт за відновлення нації” (FRN). Його представили як “військово-політичну” структуру, учасники якої “об'єднають свої сили, ресурси та засоби” з метою “покласти край тиранії будь-якими методами, зокрема й силою”.

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Очолив організацію Кабіла, а лідери повстанців стали його заступниками.

Хто такий Жозеф Кабіла

55-річний Кабіла керував ДР Конго у 2001–2019 роках. Політика звинувачують у тому, що він був одним з ініціаторів створення “Альянсу річки Конго” (AFC) – політичного крила угруповання M23, яке наразі припинило свою діяльність.

Рік тому його заочно засудили до смертної кари за цей злочин. Кабіла звинувачення відкидає.

Кабіла рідко з’являвся на публіці відтоді, як залишив посаду після виборів 2018 року. Він керував країною з 16 січня 2001 року – моменту, коли його батька Лорана Кабілу (колишнього лідера повстанців, який став главою держави) вбив охоронець.

У 2006 році Жозефа Кабілу обрали президентом на перших у країні вільних виборах після здобуття незалежності від Бельгії.

У 2011 році Кабілу переобрали під час голосування, що супроводжувалося насильством і фальсифікаціями. Рік по тому угруповання M23 – повстанська група, що складалася переважно з етнічних тутсі, – розпочала повстання у східному регіоні Ківу.

  • ООН та уряди західних країн звинувачують Руанду в підтримці M23, однак Кігалі заперечує свою причетність до цього повстанського руху.
  • Східна частина ДРК потерпає від насильства вже понад 30 років, а численні спроби врегулювати конфлікт шляхом посередництва досі не дали результатів.
  • Угода, підписана Кіншасою та Кігалі в грудні 2025 року за посередництва Вашингтона, не мала жодного відчутного впливу на ситуацію на місцях. Тим часом у липні 2025 року Кіншаса та M23 у межах процесу за посередництва Катару зобов’язалися дотримуватися режиму припинення вогню, який, однак, не виконується.
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