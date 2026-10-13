У всій Франції тривають учнівські протести, влада попереджує про зростання насильства

У передмісті Парижа до протестувальників приєдналася активістка Грета Тунберг.

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Учні заблокували школу у Парижі, 13 жовтня 2026 року

У всіх регіонах Франції вже понад три тижні учні, студенти, профспілки та опозиційні групи виходять на акції протесту через неналежні умови в навчальних закладах, зокрема брак учителів та занедбаний стан будівель. Поранення отримали сотні учасників мітингів.

Як повідомляє France24, “мобілізацію” протестувальників підтримали профспілки та ультраліва опозиційна партія “Нескорена Франція”.

Опівдні марші заплановані у Парижі та інших французьких містах.

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До протестувальників приєдналася шведська активістка Грета Тунберг. 23-річна дівчина, яка здобула популярність ще підлітком завдяки шкільним страйкам із вимогою вжити заходів щодо зміни клімату, приєдналася до акції біля ліцею імені Поля Елюара в Сен-Дені – найбільшому передмісті столиці.

Greta Thunberg est présente ce mardi 13 octobre au lycée Paul-Éluard à Saint-Denis (93) en soutien aux lycéens. https://t.co/6zT1ZkjJx6 — L'Humanité (@humanite_fr) October 13, 2026

За інформацією Міністерства освіти, вчора було закрито лише 130 із 3700 французьких ліцеїв. Водночас у відомстві зазначили, що хоча кількість закритих навчальних закладів зменшується, рівень насильства під час протестів зростає.

Сьогодні в етері радіостанції France Inter міністр освіти Едуард Жеффрей повідомив, що приблизно 200 освітніх закладів, розташованих поблизу маршрутів маршів, закриють, аби уникнути пошкоджень.

Чиновники сподіваються, що протести почнуть вщухати напередодні шкільних канікул.

Минулого тижня Жеффрей пообіцяв, що найближчими днями штат 114 шкіл, де найбільше бракує вчителів, збільшать на 3000 освітян. 35% нібито вже отримали призначення. Він відкинув ремарки, що низка вчителів викладатиме предмети без відповідної підготовки.