«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ГоловнаСвіт

У всій Франції тривають учнівські протести, влада попереджує про зростання насильства

У передмісті Парижа до протестувальників приєдналася активістка Грета Тунберг.

У всій Франції тривають учнівські протести, влада попереджує про зростання насильства
Учні заблокували школу у Парижі, 13 жовтня 2026 року
Фото: EPA/UPG

У всіх регіонах Франції вже понад три тижні учні, студенти, профспілки та опозиційні групи виходять на акції протесту через неналежні умови в навчальних закладах, зокрема брак учителів та занедбаний стан будівель. Поранення отримали сотні учасників мітингів.

Як повідомляє France24, “мобілізацію” протестувальників підтримали профспілки та ультраліва опозиційна партія “Нескорена Франція”. 

Опівдні марші заплановані у Парижі та інших французьких містах.

Реклама

До протестувальників приєдналася шведська активістка Грета Тунберг. 23-річна дівчина, яка здобула популярність ще підлітком завдяки шкільним страйкам із вимогою вжити заходів щодо зміни клімату, приєдналася до акції біля ліцею імені Поля Елюара в Сен-Дені – найбільшому передмісті столиці.

За інформацією Міністерства освіти, вчора було закрито лише 130 із 3700 французьких ліцеїв. Водночас у відомстві зазначили, що хоча кількість закритих навчальних закладів зменшується, рівень насильства під час протестів зростає.

Сьогодні в етері радіостанції France Inter міністр освіти Едуард Жеффрей повідомив, що приблизно 200 освітніх закладів, розташованих поблизу маршрутів маршів, закриють, аби уникнути пошкоджень.

Читайте такожУ Франції учора в протестах взяли участь 250 000 людей. Були заворушення, поліція застосовувала сльозогінний газ

Чиновники сподіваються, що протести почнуть вщухати напередодні шкільних канікул.

Минулого тижня Жеффрей пообіцяв, що найближчими днями штат 114 шкіл, де найбільше бракує вчителів, збільшать на 3000 освітян. 35% нібито вже отримали призначення. Він відкинув ремарки, що низка вчителів викладатиме предмети без відповідної підготовки.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies