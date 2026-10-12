ВМС Франції затримали в Індійському океані підсанкційний російський танкер

Макрон заявив, що Франція буде боротися з тіньовим флотом по всьому світу.

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Військово-морські сили Франції в Індійському океані затримали танкер DF Peak через підозру у використанні фальшивого прапора та незаконному транспортуванні пального. Корабель належить до російського тіньового флоту.

Про це повідомив французький президент Емманюель Макрон у соцмережі Х, передає "Суспільне".

Танкер затримали вранці 12 жовтня більш ніж за 450 морських миль на південь від острова Реюньйон.

Судно перебуває під санкціями США, Канади, ЄС, України, Швейцарії, Японії та Великої Британії.

Макрон заявив, що Франція сповнена рішучості боротися з тіньовим флотом по всьому світу.