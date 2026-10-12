На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
ГоловнаСвіт

ВМС Франції затримали в Індійському океані підсанкційний російський танкер

Макрон заявив, що Франція буде боротися з тіньовим флотом по всьому світу.

ВМС Франції затримали в Індійському океані підсанкційний російський танкер
Ілюстративне фото
Фото: ГУР МОУ

Військово-морські сили Франції в Індійському океані затримали танкер DF Peak через підозру у використанні фальшивого прапора та незаконному транспортуванні пального. Корабель належить до російського тіньового флоту.

Про це повідомив французький президент Емманюель Макрон у соцмережі Х, передає "Суспільне".

Танкер затримали вранці 12 жовтня більш ніж за 450 морських миль на південь від острова Реюньйон.

Судно перебуває під санкціями США, Канади, ЄС, України, Швейцарії, Японії та Великої Британії.

Макрон заявив, що Франція сповнена рішучості боротися з тіньовим флотом по всьому світу. 

  • Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило інформацію про 20 морських суден, які експортують російську нафту, нафтопродукти та скраплений природний газ, а також заправляють підсанкційні судна.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies