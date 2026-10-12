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Каллас: ЄС розглядає заморожені активи Росії для покриття дефіциту фінансування України

Використання російських активів може допомогти подолати нестачу коштів, яку прогнозують для України у 2027 році.

Каллас: ЄС розглядає заморожені активи Росії для покриття дефіциту фінансування України
Фото: EPA/UPG

Євросоюз розглядає заморожені російські активи як один із найлогічніших способів покрити дефіцит фінансування України у 2027 році. 

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції в Люксембурзі після засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише Укрінформ.

За словами Каллас, міністри закордонних справ країн ЄС обговорили майбутній дефіцит фінансування України. Багато учасників зустрічі згадували заморожені російські активи як можливий спосіб розв’язання цієї проблеми.

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"Через дефіцит фінансування Україну чекають важкі часи. Оскільки ми не бачимо жодних ознак того, що Росія зараз розглядає будь-який мир, нам потрібно допомогти Україні вижити, а це означає, що виникають питання, звідки візьмуться гроші", – пояснила Каллас.

Вона наголосила, що саме Росія має відшкодовувати збитки, завдані її агресією.

"І саме тому заморожені активи знову на столі переговорів", – зазначила висока представниця ЄС.

За її словами, дискусія триватиме, оскільки країнам-членам Євросоюзу потрібно узгодити розподіл ризиків у разі використання цих коштів.

Каллас підкреслила, що питання заморожених російських активів не слід знімати з порядку денного, поки ЄС шукає різні інструменти для покриття фінансового дефіциту України.

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