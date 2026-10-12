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ЄС запровадив нові санкції проти КНДР через співпрацю з РФ

Санкції пов’язані з ядерною та ракетною програмами Пхеньяна, а також поглибленням військової співпраці з Москвою.

ЄС запровадив нові санкції проти КНДР через співпрацю з РФ
Фото: EPA/UPG

Рада Є 12 жовтня ухвалила рішення запровадити додаткові санкції проти Північної Кореї через ядерну та ракетну програми, а також поглиблення військової та економічної співпраці з Росією.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі Ради ЄС.

Нові обмеження передбачають внесення до санкційного списку трьох фізичних осіб і чотирьох організацій. Загалом під санкціями Євросоюзу перебувають 80 фізичних та 25 юридичних осіб КНДР.

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У Раді ЄС висловили занепокоєння через продовження північнокорейських розробок у сфері ядерної зброї та балістичних ракет, а також розширення співпраці між Москвою та Пхеньяном.

Зокрема, йдеться про розгортання північнокорейських військових у Росії, використання праці громадян КНДР на території РФ, створення спільних комерційних підприємств і торгівлю за схемою "зброя в обмін на нафту".

У Євросоюзі наголосили, що така співпраця становить серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці. Також там закликали Пхеньян припинити незаконні розробки й повністю, безповоротно та під міжнародним контролем відмовитися від програм створення зброї масового знищення та балістичних ракет.

Санкції ЄС доповнюють обмеження, запроваджені резолюціями Ради Безпеки ООН. Зокрема, вони передбачають заборону на створення спільних підприємств із представниками КНДР, репатріацію північнокорейських працівників з-за кордону та обмеження постачання нафти до Північної Кореї.

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