Голова комітету Ради: ідея проведення виборів в Україні під час війни належить Путіну, а не Трампу

На думку Мережка, чергове загострення відносин України з США - тимчасове: воно пов'язане з передвиборчою боротьбою в Сполучених Штатах.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") вважає, що ідея проведення виборів президента України під час війни спрямована на послаблення країни.

Про це Мережко сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Він також висловив думку, що сама ідея належить не президенту США Дональду Трампу, а Владіміру Путіну.

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"Заклик провести вибори під час війни – це не ідея Трампа, це ідея Путіна, спрямована на послаблення України під час війни. Трамп має усвідомлювати що такі заклики спрямовані на реалізацію прагнення Путіна послабити та знищити Україну", – сказав Мережко.

Він також зазначив, заклик Трампа не атакувати російські нафтопереробні заводи може створити враження, що він більше дбає про російську воєнну машину та інтереси Путіна, ніж про цивільне населення України.

Водночас, на думку Мережка, чергове загострення відносин України з США - тимчасове: воно пов'язане з передвиборчою боротьбою в США.

"Після проміжних виборів 3 листопада емоції почнуть вщухати. Зараз головне проявити витримку і не робити різких рухів чи заяв. Хоча це не означає, що ми не можемо давати оцінку помилковим рішенням президента Трампа", – зазначив голова комітету.

За його словами, це суттєво не вплине на допомогу Україні, оскільки будь-які спроби послабити цю допомогу не будуть сприйняті ані американським суспільством, ані Конгресом.

Контекст

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з російським лідером Володимиром Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки. Видання AXIOS повідомило, що Трамп вирішив укласти цю угоду після того, як Володимир Зеленський відмовився на вимогу Вашингтона в односторонньому порядку припинити удари по російських НПЗ.

Трамп розкритикував Зеленського, мовляв той “не готовий укладати угоди”, а Україні варто обрати нового лідера , який зможе домовитися про завершення війни.

Україні варто обрати нового лідера Зеленський відповів, що Україна організує вибори, якщо РФ погодиться на 60-денне повне припинення вогню.

Раніше про необхідність проведення виборів в Україні заявляла країна-агресорка Росія, яка намагалася маніпулювати неможливістю провести голосування в відведені законодавством терміни через війну. Про необхідність виборів президента говорили і в США. Зеленський тоді також казав, що готовий, якщо партнери забезпечать повну безпеку голосування.