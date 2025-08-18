Зеленський: звичайно, після війни будуть вибори, але вони мусять бути в безпеці

Президент Володимир Зеленський сказав, що після закінчення війни в Україні будуть вибори. Але проводити їх треба за безпечних умов.
Так він відповів на запитання преси під час пресконференції перед переговорами з Дональдом Трампом в Білому домі.
"Ми будемо працювати в виховній Раді, адже ми не можемо проводити вибори під час воєнного стану. Але має бути цілковитий мир. На небі, землі, морі, аби люди могли здійснити своє воєвиявлення", – сказав Зеленський.
- Раніше в США закидали Зеленському "нелегітимність" через непроведення виборів. Вибори на час воєнного стану заборонені Конституцією.