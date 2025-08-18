Зеленський: звичайно, після війни будуть вибори, але вони мусять бути в безпеці

Голосування під час президентських виборів на виборчій дільниці під Києвом, 25 травня 2014 р.

Президент Володимир Зеленський сказав, що після закінчення війни в Україні будуть вибори. Але проводити їх треба за безпечних умов.

Так він відповів на запитання преси під час пресконференції перед переговорами з Дональдом Трампом в Білому домі.

"Ми будемо працювати в виховній Раді, адже ми не можемо проводити вибори під час воєнного стану. Але має бути цілковитий мир. На небі, землі, морі, аби люди могли здійснити своє воєвиявлення", – сказав Зеленський.