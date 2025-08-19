Попри ордер на арешт: Швейцарія готова прийняти саміт Зеленського із Путіним

Швейцарія готова прийняти зустріч між українським президентом Володимиром Зеленським і російським керманичем Владіміром Путіним. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Іґнаціо Кассіс після слів французького президента Еммануеля Макрона, що таку зустріч можна було б провести в Женеві, передає BBC.

Швейцарія готова зробити виняток у дотриманні Римського статуту, що зобов'язує її заарештувати Путіна як підозрюваного в воєнних злочинах через ордер Міжнародного кримінального суду. Вона аргументує це особливістю її статусу.

"Ми можемо зробити це, попри ордер на арешт Путіна, завдяки нашій спеціальній ролі та ролі Женеви як європейської штаб-квартири Об'єднаних Націй", – пояснив міністр.

Учора під час переговорів з європейськими лідерами і Володимиром Зеленським у Білому домі президент Дональд Трампа здійснив дзвінок до Путіна. Путін передав йому готовність провести з Зеленським двосторонню зустріч, а вже потім зустрічатися в тристоронньому форматі разом з главою Білого дому. Зеленський на такий варіант погодився.

Ні дата, ні місце зустрічі Зеленського і Путіна ще не визначені. Макрон вважає, що саміт можна провести в Швейцарії – через її "нейтральність". Анонімні джерела деяких видань писали, що одним із варіантів є Угорщина – країна Євросоюзу, дружня до Москви.