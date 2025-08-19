Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСвіт

Попри ордер на арешт: Швейцарія готова прийняти саміт Зеленського із Путіним

Міністр закордонних справ країни вважає це можливим варіантом. 

Попри ордер на арешт: Швейцарія готова прийняти саміт Зеленського із Путіним
Фото: EPA

Швейцарія готова прийняти зустріч між українським президентом Володимиром Зеленським і російським керманичем Владіміром Путіним. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Іґнаціо Кассіс після слів французького президента Еммануеля Макрона, що таку зустріч можна було б провести в Женеві, передає BBC.

Швейцарія готова зробити виняток у дотриманні Римського статуту, що зобов'язує її заарештувати Путіна як підозрюваного в воєнних злочинах через ордер Міжнародного кримінального суду. Вона аргументує це особливістю її статусу.

"Ми можемо зробити це, попри ордер на арешт Путіна, завдяки нашій спеціальній ролі та ролі Женеви як європейської штаб-квартири Об'єднаних Націй", – пояснив міністр. 

Учора під час переговорів з європейськими лідерами і Володимиром Зеленським у Білому домі президент Дональд Трампа здійснив дзвінок до Путіна. Путін передав йому готовність провести з Зеленським двосторонню зустріч, а вже потім зустрічатися в тристоронньому форматі разом з главою Білого дому. Зеленський на такий варіант погодився.

Ні дата, ні місце зустрічі Зеленського і Путіна ще не визначені. Макрон вважає, що саміт можна провести в Швейцарії – через її "нейтральність". Анонімні джерела деяких видань писали, що одним із варіантів є Угорщина – країна Євросоюзу, дружня до Москви.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies