ЗМІ: США уклали угоди про депортацію з Гондурасом та Угандою

США досягли двосторонніх домовленостей про депортацію з Гондурасом та Угандою в рамках посилення боротьби з нелегальною міграцією.

Як пише ВВС, це стало відомо із документів, отриманих телеканалом CBS.

Уганда погодилася прийняти невизначену кількість африканських та азійських мігрантів, які просили притулку на кордоні США та Мексики, тоді як Гондурас прийме кілька сотень депортованих осіб з іспаномовних країн.

Цей крок є частиною спроби адміністрації американського президента Дональда Трампа змусити більше країн приймати депортованих мігрантів, які не є їхніми громадянами.

Правозахисники розкритикували цю політику, заявивши, що мігрантів можуть відправити до країн, де їм загрожуватиме небезпека.

За угодою, Уганда погодилася приймати депортованих мігрантів за умови, що вони не мають кримінального минулого, але незрозуміло, скільки саме людей країна зрештою прийме. Гондурас погодився приймати мігрантів протягом двох років, зокрема сім’ї з дітьми, але документи свідчать, що країна може вирішити прийняти й більше.

Обидві угоди є частиною ширшої ініціативи адміністрації Трампа щодо депортаційних домовленостей із країнами на кількох континентах, зокрема із тими, які мають суперечливі показники у сфері прав людини. Наразі щонайменше 10 країн погодилася приймати депортованих мігрантів з інших держав.

Минулого тижня Державний департамент США оголосив про підписання угоди про "безпечну третю країну" з Парагваєм для "спільного управління проблемою нелегальної міграції".

Білий дім також активно співпрацює з низкою африканських країн, і Руанда заявила на початку цього місяця, що прийме до 250 мігрантів зі США. Умови угоди передбачають, що Руанда матиме право схвалювати кожну особу, запропоновану для переселення. Руанду раніше критикували за ситуацію з правами людини, зокрема за ризик того, що депортованих туди можуть повторно відправити до країн, де їм загрожує небезпека.

Раніше цього року Панама та Коста-Рика погодилися прийняти кілька сотень африканських та азійських мігрантів зі США.Згідно з урядовими документами, адміністрація Трампа також зверталася до Еквадору та Іспанії з проханням прийняти депортованих.

Від початку другого терміну Трамп розпочав масштабні зусилля з видворення нелегальних мігрантів. Це була його ключова передвиборча обіцянка, якою він здобув широку підтримку під час кампанії.

У червні Верховний суд США дозволив Трампу відновити депортацію мігрантів до країн, відмінних від їхньої батьківщини, без надання їм можливості довести ризики, з якими вони можуть зіткнутися.

Експерти ООН з прав людини та правозахисні організації також заявили, що такі депортації до країн, які не є місцем походження мігрантів, можуть порушувати міжнародне право.