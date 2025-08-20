Нідерланди розгорнуть у Польщі два комплекси ППО Patriot для захисту НАТО

До пакета також входить система ППО NASAMS і засоби протидії безпілотникам.

Нідерланди передадуть Польщі два зенітно-ракетні комплекси Patriot та відправлять близько 300 військових, пише Bloomberg.

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що системи працюватимуть у Польщі з грудня цього року до червня наступного, захищаючи ключовий логістичний центр НАТО, що використовують для підтримки України.

Крім Patriot, до пакета входить система ППО NASAMS і засоби протидії безпілотникам.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що розгортання систем сприяє «досягненню трьох важливих цілей: захисту території НАТО, запобіганню російській агресії та наданню постійної підтримки Україні».