Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ГоловнаСвіт

Нідерланди розгорнуть у Польщі два комплекси ППО Patriot для захисту НАТО

До пакета також входить система ППО NASAMS і засоби протидії безпілотникам.

Нідерланди розгорнуть у Польщі два комплекси ППО Patriot для захисту НАТО
ППО Patriot, фото ілюстративне
Фото: NOS

Нідерланди передадуть Польщі два зенітно-ракетні комплекси Patriot та відправлять близько 300 військових, пише Bloomberg

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що системи працюватимуть у Польщі з грудня цього року до червня наступного, захищаючи ключовий логістичний центр НАТО, що використовують для підтримки України.

Крім Patriot, до пакета входить система ППО NASAMS і засоби протидії безпілотникам.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що розгортання систем сприяє «досягненню трьох важливих цілей: захисту території НАТО, запобіганню російській агресії та наданню постійної підтримки Україні». 

  • У липні Польща та Нідерланди підписали меморандум про посилення військової співпраці. Крім того, Нідерланди планують розмістити в Польщі чотири винищувачі F-35.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies