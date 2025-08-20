Нідерланди розгорнуть у Польщі два комплекси ППО Patriot для захисту НАТО

Нідерланди передадуть Польщі два зенітно-ракетні комплекси Patriot та відправлять близько 300 військових, пише Bloomberg.
Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що системи працюватимуть у Польщі з грудня цього року до червня наступного, захищаючи ключовий логістичний центр НАТО, що використовують для підтримки України.
Крім Patriot, до пакета входить система ППО NASAMS і засоби протидії безпілотникам.
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що розгортання систем сприяє «досягненню трьох важливих цілей: захисту території НАТО, запобіганню російській агресії та наданню постійної підтримки Україні».
- У липні Польща та Нідерланди підписали меморандум про посилення військової співпраці. Крім того, Нідерланди планують розмістити в Польщі чотири винищувачі F-35.