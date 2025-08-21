Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Туреччину виключили з програми у 2019 році, коли вона отримала російські системи С-400.

Туреччину виключили з програми у 2019 році, коли вона отримала російські системи С-400.

​Туреччина в разі відмови від російських систем ППО зможе повернутися в американську програму F-35
Пускові установки ЗРК С-400 армії РФ
Фото: mil.in.ua

Сполучені Штати підтвердили, що Туреччина не зможе відновити участь у програмі винищувачів п’ятого покоління F-35, якщо не відмовиться від російських систем ППО С-400. 

Про це йдеться в офіційному листі Державного департаменту США до конгресменів, пише Turkish Minute.

У документі, який 20 серпня отримав член Палати представників Кріс Паппас та інші законодавці, Держдеп наголосив, що позиція Вашингтона «залишається незмінною» і що наявність у Туреччини російських С-400 є несумісною з участю в програмі F-35. 

«Адміністрація Трампа повністю віддана захисту оборонних і розвідувальних активів США та дотриманню законодавства, включаючи CAATSA», — зазначено в листі. Йдеться про закон «Про протидію противникам Америки шляхом санкцій», за яким Анкару у 2019 році покарали після придбання С-400 у Росії.

Офіційний лист став відповіддю на звернення від 7 серпня, яке підписали 40 конгресменів обох партій. Вони закликали адміністрацію відхилити заявку Туреччини на повернення до програми, оскільки С-400, на їхню думку, створює загрозу витоку секретних технологій НАТО до Москви.

Зусилля Конгресу підтримали кілька правозахисних і впливових організацій у США, серед яких Американський грецький інститут, Вірменський національний комітет Америки, Американський єврейський комітет та «Американські друзі Курдистану». Вони вже давно критикують зовнішню політику Анкари та її військові дії в регіоні.

Туреччину виключили з програми F-35 у 2019 році, коли вона отримала російські системи С-400, що, за оцінкою Вашингтона, скомпрометувало безпеку технологій НАТО. Відтоді Анкара намагається повернутися, називаючи своє відсторонення несправедливим.

Попри те, що Туреччина залишається союзником НАТО, її оборонні відносини з Росією викликають різку критику як серед республіканців, так і серед демократів у Конгресі. Зокрема, конгресмен Кріс Паппас також виступає проти модернізації турецького парку F-16.

У Держдепі підкреслили, що США готові співпрацювати з Анкарою за спільними напрямами, однак усі рішення щодо санкцій і продажу озброєння ухвалюватимуться відповідно до чинного законодавства.
