Звіт: у місті Газа розпочався голод. Імовірно, він пошириться далі

За прогнозом, голод пошириться до району Дейр-аль-Бала (центральна Газа) та Хан-Юніс (південна Газа) до кінця вересня.

Найбільше місто смуги Гази охоплене голодом, і він, імовірно, пошириться на всю територію без припинення вогню та зняття обмежень на гуманітарну допомогу.

Як пише АР, про це стало відомо із попередження, опублікованого у п’ятницю системою IPC (Integrated Food Security Phase Classification).

Звіт IPC – це глобальна ініціатива з моніторингу голоду, яку підтримують уряди, ООН та неурядові організації. Сам IPC не видає офіційних декларацій про голод, але його висновки можуть стати підставою для урядів і таких організацій, як ООН, оголосити офіційний голод.

За прогнозом, голод пошириться до району Дейр-аль-Бала (центральна Газа) та Хан-Юніс (південна Газа) до кінця вересня. Понад пів мільйона людей у Газі, а це близько чверті населення, перебувають на катастрофічному рівні голоду, і багато хто ризикує померти від недоїдання.

У звіті йдеться, що голод спричинений бойовими діями та блокадою допомоги, посилений масовим переміщенням людей і крахом виробництва продуктів у Газі. Це довело голод до рівня, небезпечного для життя по всій території після 22 місяців війни.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заперечив наявність голоду в Газі, називаючи повідомлення "брехнею, яку поширює ХАМАС". Хоча після публікації фото виснажених дітей та повідомлень про смерті від голоду Ізраїль оголосив про кроки для допуску більшої кількості гуманітарної допомоги, ООН і самі палестинці стверджують, що обсяг допомоги залишається значно нижчим за потреби.

Військове агентство Ізраїлю COGAT назвало звіт IPC "неправдивим та упередженим".

Аналітики та гуманітарні організації заявляють, що дедалі більше людей, особливо дітей, помирають від голоду та хвороб, і що Ізраїль фактично використовує голод як інструмент війни.

Офіційне визнання голоду є рідкісним явищем. IPC раніше визнавала голод у Сомалі (2011), Південному Судані (2017 і 2020) та в регіоні Дарфур у Судані (2023).

IPC визначає голод, якщо підтверджені три умови:

щонайменше 20% домогосподарств практично голодують;

щонайменше 30% дітей віком від 6 місяців до 5 років страждають від гострого виснаження;

щонайменше 2 дорослих або 4 дитини до 5 років на кожні 10 000 людей помирають щодня від голоду чи його наслідків.

Зібрати дані під час війни складно, але аналіз IPC за липень–серпень показав, що пороги для голоду та виснаження перевищені.