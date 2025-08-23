Лідери "Веймарського трикутника" відвідають Молдову в День незалежності

27 серпня Молдову відвідають одразу троє європейських лідерів - прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон.

Як пише урядовий сайт Німеччини, візит приурочено до Дня незалежності Молдови. Вітати країну з річницею здобуття свободи будуть у форматі "Веймарського трикутника".

Очікується, що по обіді приймати Туска, Мерца та Макрона у своїй резиденції буде президентка Молдови Мая Санду. У програмі візиту також спільна пресконференція, вечеря та участь лідерів у святкуванні, на якому заплановано промову канцлера Мерца.