Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Лідери "Веймарського трикутника" відвідають Молдову в День незалежності

Сусідка України святкує трьома днями пізніше.

Лідери "Веймарського трикутника" відвідають Молдову в День незалежності
Фото: EPA/UPG

27 серпня Молдову відвідають одразу троє європейських лідерів - прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон

Як пише урядовий сайт Німеччини, візит приурочено до Дня незалежності Молдови. Вітати країну з річницею здобуття свободи будуть у форматі "Веймарського трикутника".

Очікується, що по обіді приймати Туска, Мерца та Макрона у своїй резиденції буде президентка Молдови Мая Санду. У програмі візиту також спільна пресконференція, вечеря та участь лідерів у святкуванні, на якому заплановано промову канцлера Мерца.
