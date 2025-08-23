На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСвіт

У Німеччині розслідують підпал на залізниці

Зловмисники перерізали два кабелі на одній із ділянок залізниці.

У Німеччині розслідують підпал на залізниці
німецька залізниця, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У районі міста Вупперталь на заході Німеччини невідомі влаштували підпал на залізничній колії. Це сталося 22 серпня неподалік станції Вупперталь-Обербармен, пише «Європейська правда» з посиланням на DPA.

Унаслідок займання постраждала система підігріву перемикачів колії, яка використовується для запобігання їхньому замерзанню взимку. Водночас інцидент не призвів до перебоїв у русі поїздів. У компанії уточнили, що пожежа виникла не безпосередньо на перемикачах, а на прилеглій території. Полум’я швидко загасили ввечері у п’ятницю.

Речник поліції Вупперталя заявив, що слідство розглядає навмисний підпал як основну версію інциденту. «Підозрюваних наразі немає», – додав він.

Правоохоронці провели обшук біля місця пожежі, проте нічого підозрілого не виявили.

Це вже не перший подібний інцидент у регіоні.

  • 1 серпня стало відомо, що у Німеччині ключова залізнична лінія у західному місті Дюссельдорф постраждала від другого підпалу за два дні.
  • Відповідальність за інцидент взяло на себе самопроголошене угруповання “Angry Birds Commando”, яке опублікувало на лівій платформі Indymedia таку заяву: “Багато працювало б набагато краще без промислової системи”.
  • 3 серпня медіа повідомили, що в районі станції Вебау, що поблизу міста Гоенмельзен у східній федеральній землі Саксонія-Ангальт виявили вже третій за тиждень підпал кабелю залізничної лінії. Постраждала вантажна колія для перевезення вугілля.
﻿
