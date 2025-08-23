У Німеччині розслідують підпал на залізниці

У районі міста Вупперталь на заході Німеччини невідомі влаштували підпал на залізничній колії. Це сталося 22 серпня неподалік станції Вупперталь-Обербармен, пише «Європейська правда» з посиланням на DPA.
Зловмисники перерізали два кабелі на одній із ділянок залізниці.
Унаслідок займання постраждала система підігріву перемикачів колії, яка використовується для запобігання їхньому замерзанню взимку. Водночас інцидент не призвів до перебоїв у русі поїздів. У компанії уточнили, що пожежа виникла не безпосередньо на перемикачах, а на прилеглій території. Полум’я швидко загасили ввечері у п’ятницю.
Речник поліції Вупперталя заявив, що слідство розглядає навмисний підпал як основну версію інциденту. «Підозрюваних наразі немає», – додав він.
Правоохоронці провели обшук біля місця пожежі, проте нічого підозрілого не виявили.
Це вже не перший подібний інцидент у регіоні.
- 1 серпня стало відомо, що у Німеччині ключова залізнична лінія у західному місті Дюссельдорф постраждала від другого підпалу за два дні.
- Відповідальність за інцидент взяло на себе самопроголошене угруповання “Angry Birds Commando”, яке опублікувало на лівій платформі Indymedia таку заяву: “Багато працювало б набагато краще без промислової системи”.
- 3 серпня медіа повідомили, що в районі станції Вебау, що поблизу міста Гоенмельзен у східній федеральній землі Саксонія-Ангальт виявили вже третій за тиждень підпал кабелю залізничної лінії. Постраждала вантажна колія для перевезення вугілля.