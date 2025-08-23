У Німеччині розслідують підпал на залізниці

Зловмисники перерізали два кабелі на одній із ділянок залізниці.

У районі міста Вупперталь на заході Німеччини невідомі влаштували підпал на залізничній колії. Це сталося 22 серпня неподалік станції Вупперталь-Обербармен, пише «Європейська правда» з посиланням на DPA.

Унаслідок займання постраждала система підігріву перемикачів колії, яка використовується для запобігання їхньому замерзанню взимку. Водночас інцидент не призвів до перебоїв у русі поїздів. У компанії уточнили, що пожежа виникла не безпосередньо на перемикачах, а на прилеглій території. Полум’я швидко загасили ввечері у п’ятницю.

Речник поліції Вупперталя заявив, що слідство розглядає навмисний підпал як основну версію інциденту. «Підозрюваних наразі немає», – додав він.

Правоохоронці провели обшук біля місця пожежі, проте нічого підозрілого не виявили.

Це вже не перший подібний інцидент у регіоні.