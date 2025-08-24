Канадський прем'єр здійснив свій перший робочий візит до України в її День Незалежності.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вперше прибув до України. Він анонсував посилення підтримки.

У дописі в X Карні написав, що "в цей критичний момент в історії країни Канада посилює свою підтримку та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру". Він також опублікував відеопривітання.

Карні заявив, що канадська підтримка України є непохитною.

"І ми з вами у кожному кроці на шляху вашої битви за захист суверенітету і реалізацію ваших мрій для вашої країни", – сказав він.

Карні прибув до столиці України потягом, на вокзалі його зустріли міністр закордонних справ і голова Офісу президента.



