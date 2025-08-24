Україна і Канада підписали План дій безпекової угоди

Цей план визначає основні напрями та механізми реалізації двосторонньої співпраці в безпековій сфері.

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали План дій з реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.

Про це повідомляє Офіс президента.

Цей план визначає основні напрями та механізми реалізації двосторонньої співпраці в безпековій сфері. Він охоплює військову підготовку, розбудову оборонних спроможностей, обмін розвідувальною інформацією, кібербезпеку, боротьбу з тероризмом та гібридними загрозами.

Україна і Канада уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки 24 лютого минулого року. На той момент Канада була першою країною з-поза меж Європи, яка засвідчила свої безпекові зобов’язання щодо України.

Також у присутності Зеленського і Карні міністр оборони Денис Шмигаль і міністр оборони Канади Девід Макгінті підписали Лист про наміри між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади щодо спільного виробництва оборонної продукції в Канаді та Україні.

Документ засвідчує намір Канади фінансувати спільне виробництво оборонної продукції українського походження в Канаді та Україні для допомоги нашій державі та вдосконалення спільно виготовленої продукції.

Міністр фінансів Сергій Марченко та надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Наталка Цмоць підписали Угоду між Україною та Канадою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах. Документ передбачає обмін інформацією про митне законодавство держав і практику його застосування, розвиток навчання й підвищення кваліфікації, партнерство у сфері організації митного контролю, боротьби з митними правопорушеннями та залучення міжнародної технічної допомоги.

Як повідомлялося, сьогодні прем'єр Канади Марк Карні прибув з першим візитом до України.