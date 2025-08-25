У 96-річному віці помер актор "Клану Сопрано" Джеррі Адлер.

Як пишуть АР та ВВС, згідно із заявою родини актора, він "пішов спокійно уві сні".

Серед акторських робіт Адлера – "Клан Сопрано", де він грав радника Тоні Сопрано Геша Рабкіна протягом усіх шести сезонів, та "Хороша дружина", де він виконував роль партнера-юриста Говарда Лаймана.

Перед цим у його доробку були 53 бродвейські постановки як помічника режисера, продюсера чи режисера.

Джеррі Адлер походив із театральної єврейської родини. Його батько Філіп Адлер був генеральним менеджером у знаменитому Group Theatre та на бродвейських постановках, а кузина Стелла Адлер - викладачкою акторської майстерності.

Адлер працював режисером, керівником та режисером у понад 50 бродвейських постановках – після того, як його батько, який працював у цій галузі, запропонував йому першу роботу ще під час навчання в університеті.

Після тривалої театральної кар’єри та роботу з такими зірками, як Марлен Дітріх, Джулія Ендрюс і Річард Бертон, Адлер залишив Бродвей у 1980-х і переїхав до Каліфорнії, де працював над телепроєктами, серед яких і мильна опера "Санта-Барбара".

Акторська кар’єра Адлера тривала понад 30 років. Рання роль у серіалі «Northern Exposure» (написаному Девідом Чейзом) відкрила шлях до участі в майбутньому проєкті Чейза — «Клані Сопрано».

Пізніше він повернувся на Бродвей як актор – спочатку у виставі 2000 року "Вищий за карлика", а потім у "Рибі в темряві" 2015 року, що завершило його кар'єру.

У 2024 році Адлер видав мемуари "Too Funny for Words: Backstage Tales from Broadway, Television and the Movies". У актора залишилося четверо дочок.